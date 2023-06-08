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環保風連洗手間都美 鹽水農會農鮮直販所試營運中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
賣場內近千種商品，大都是農會系統優質好物。記者謝進盛／攝影
賣場內近千種商品，大都是農會系統優質好物。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水區農會半年前將老舊購物中心改裝，投入900萬元打造結合環保與高質感的「意遊未盡」農鮮直販所，也與ok超商合作，提供物件領取。特別的是，還有不輸五星級飯店的洗手間，目前試營運中，預計8月正式開幕。

鹽水農會「意遊未盡」農鮮直販所賣場約70坪，之前是農會購物中心，外觀老舊購物動線不佳，且假日休息。總幹事邱子軒上任向農委會爭取，部分自籌經費，總計900萬元打造完成，走進室內大片燈光窗明几淨，洗手間除更使用環保材質「康柏纖泥板」，讓外界驚豔。

邱子軒說，這座伴手禮館採用綠建材標章的「樂土灰泥」、「康柏纖泥板」與「歐洲樺木合板」為主要建材，館內不僅有鹽水區農會自營品牌的鹽水意麵和帥哥番茄果乾等受到好評產品，還匯集全國鄉鎮農漁會優質產品，讓民眾無需逐一前往各鄉鎮農會，即可一站式購足，同時也建立了全國農漁會農產品的互助行銷平台。

除了提供舒適購物環境，「意遊未盡」農鮮直販所還設置農民直銷專區，為小農打造了多元行銷管道，並擴大農民的商機。

「賣超商不賣的農產好物，深化商品差異化。」邱子軒說，她說，農會無法跟一般超商競爭，目前陳列商品約近千種，大都是一般超商無販售的農會好物，同時也提供小農農產品寄售，也打造中島中島流理台，方便未來農產品展售、教學用途。

鹽水農會「意遊未盡」農鮮直販所，本月試營運中，預估8月正式開幕，營業時間周一至周五上午8點半至下午6點半、周六、日上午9點半至下午5點半。

台南鹽水農會「意遊未盡」農鮮直販所試營運中，預計8月開幕。記者謝進盛／攝影
台南鹽水農會「意遊未盡」農鮮直販所試營運中，預計8月開幕。記者謝進盛／攝影
媲美五星級飯店的洗手間運用大量環保材質。記者謝進盛／攝影
媲美五星級飯店的洗手間運用大量環保材質。記者謝進盛／攝影
鹽水農會自有品牌意麵、番茄果乾陳設在明顯入口處。記者謝進盛／攝影
鹽水農會自有品牌意麵、番茄果乾陳設在明顯入口處。記者謝進盛／攝影
鹽水農會總幹事邱子軒。記者謝進盛／攝影
鹽水農會總幹事邱子軒。記者謝進盛／攝影
賣場也提供小農哈密瓜、南瓜寄賣服務。記者謝進盛／攝影
賣場也提供小農哈密瓜、南瓜寄賣服務。記者謝進盛／攝影

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