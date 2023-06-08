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文化幣成年禮金來了！ 到嘉義市獨立書店消費可加碼5成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
文化幣成年禮金來了！到嘉義市獨立書店消費可加碼5成。圖為讀嘉市集。圖／嘉市府提供
文化幣成年禮金來了！到嘉義市獨立書店消費可加碼5成。圖為讀嘉市集。圖／嘉市府提供

嘉義市書店為提供青年藝文體驗機會，擴大藝文消費人口支持藝文產業振興，配合文化部推出文化成年禮金政策，來嘉市藝文空間、獨立書店消費，優惠多多。　　

嘉義市書店加入「獨立書店點數放大專案專區」，目前共計9家：渺渺書店、鴻圖書局、洪雅書房、島呼冊店、良昌書局、龍瀚書局、勇氣書房、聯成書局、清琉書局。

文化部支持書店、出版業及演出活動，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點，其中洪雅書房推出成年禮書展85折，良昌書局全館書展75折起，邀請青年朋友一起來嘉踅實體獨立書店。

嘉市藝文空間及連鎖書店也加入文化幣串聯，包含米克斯藝術空間、25X40藝文空間、誠品書店嘉美館、墊腳石嘉義店、金石堂書店耐斯店、金石堂書店嘉義店、義豐書局、良成書局、以琳書房、雅歌書房、金冠文化廣場、光南、藝豐漫畫便利屋。

針對使用文化幣的消費者推出方案者：誠品書店使用文化幣，單筆扣點660現折60，墊腳石書店推出會員點數6倍送，金石堂使用文化幣滿600元送折價券50元。

文化局長盧怡君說，閱讀形式不斷翻新年代，文化局為推動閱讀，每年集結書店，一起把紙本書送到讀者面前，推廣「書就是生活的一部分」理念。18到21歲1200點成年禮金6日開放領取，歡迎青年來嘉閱讀、體驗藝文。

文化幣成年禮金來了！到嘉義市獨立書店消費可加碼5成。圖為讀嘉市集。圖／嘉市府提供
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