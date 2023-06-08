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繪出守護海洋的色彩 6月10日寶熊漁樂碼頭聽故事

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎作品。圖／寶熊漁樂碼頭提供
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎作品。圖／寶熊漁樂碼頭提供

今(8日)天是世界海洋日，寶熊漁樂碼頭與台中市圖書館共同舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境，推出「守護我們的海洋」書展及行動圖書車到社區，本周日在寶熊漁樂碼頭有聽故事活動，不容錯過。

寶熊漁樂碼頭表示，第五屆「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請喜愛繪畫的幼兒園、國小學生來挑戰，今年以「守護海洋‧永續環境」為主題，繪出心目中期望的美妙海洋世界，透過創意構思、色彩揮灑，讓每位小種子從小了解守護海洋環境永續的觀念。

即日起至7月16日可就近到台中市各圖書館繳件，可獲得寶熊漁樂碼頭100元門票優惠券，每館限量兌完為止，作品入選前三名及佳作可獲得雙獎狀、獎金或獎品。

即日起至6月30日止，台中市圖書館的上楓分館、大安分館、梧棲分館及潭子分館設有「守護我們的海洋」書展，展示不同海洋保育議題書展，例如：無塑海洋、海洋廢物、友善垂釣等議題。

本周六(10日)，台中市行動圖書車將在寶熊戶外廣場，提供民眾圖書借閱，當日借閱書本可獲得「無塑海洋」明信片乙張，還可享有購票入館參觀，贈送魚拓書籤體驗活動乙次，當日下午有聽故事活動，親子可至寶熊漁樂碼頭粉絲頁線上報名。

寶熊漁樂碼頭館方表示，去年雖受疫情影響，仍收到全台各縣市近2千件的作品，今年度索取圖紙相當踴躍，已超過100間國小、幼兒園及畫室，印製的1萬2千張稿紙已索取一空，民眾如需索取可至寶熊漁樂碼頭官網線上下載圖紙，更加方便快速。

寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎作品。記者林佩均／攝影
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎作品。記者林佩均／攝影
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎作品。記者林佩均／攝影
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎作品。記者林佩均／攝影
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎學童。圖／寶熊漁樂碼頭提供
寶熊漁樂碼頭舉辦「海洋童樂繪 兒童繪圖比賽」，邀請小朋友從繪畫及多元閱讀中瞭解海洋環境。圖為去年獲獎學童。圖／寶熊漁樂碼頭提供

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