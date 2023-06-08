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嘉義縣市共同生活圈嘉縣觀光旅館房價比嘉市貴逾2倍 原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第二，圖為假日文化路夜市觀光人潮。圖／嘉市府提供
2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第二，圖為假日文化路夜市觀光人潮。圖／嘉市府提供

疫情解封帶動旅宿業回溫，伴隨住房率提升，平均房價上漲，暑假旅旺季將屆，業者預估還會有一波調漲。觀光局統計，觀光旅館嘉義縣8104元排全國第三高，嘉市觀光旅館平均房價2634元，縣市共同生活圈，嘉義縣觀光旅館房價比嘉義市貴5470元，差距大，一般旅館房價嘉市2504元，嘉義縣也在2至3千元之間，差距不大。

嘉義縣市觀光旅館房價為何差距大？嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，縣內兩間位在阿里山風景區的觀光旅館：新開幕的國際潮牌飯店英迪格，以及老字號阿里山賓館，的確有此高房價，但不能代表嘉義縣旅宿房價，一般嘉義縣旅宿房價也在2至3千元之間。

嘉義市旅館公會理事長李啟光說，嘉義市觀光旅館、一般旅館房價親民、CP值高，不會隨意調漲，讓旅客還想再來住，嘉義市觀光食宿遊購行便利，嘉縣觀光旅館位在遊樂區，採浮動房價，價位較嘉義市貴。

根據觀光局台灣旅宿網統計資料顯示，去年嘉市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，雜誌評比嘉市觀光休閒面向滿意度更勇奪全台第二。市長黃敏惠說，國旅補助、交通便捷、服務到位及活動吸引人潮等，讓嘉義市旅宿業在後疫情時期迅速回神。

市府觀光新聞處表示，2022年旅宿業人數184萬1499人次，跟2021年相比，成長37%，整個年度平均住房率為46.88%（含一般旅館、觀光旅館及民宿）、全國排名第4，2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第二，目前嘉市旅館79家、民宿11家。

2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第二，圖為市區電動公車。圖／嘉市府提供
2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第二，圖為市區電動公車。圖／嘉市府提供

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