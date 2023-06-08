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嘉義蒜頭糖廠5G計畫 議員憂打水漂

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣獲補助8000萬元，擬在蒜頭糖廠的5號倉庫設立新創團隊數位基地。記者黃于凡／攝影
嘉義縣獲補助8000萬元，擬在蒜頭糖廠的5號倉庫設立新創團隊數位基地。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府斥資2億多元整修台糖蒜頭糖廠的倉庫群後招商不順停擺，有議員昨天質詢說，縣府曾欲改辦AI數位設計展也取消，現爭取地方文化特色整合5G應用與落地計畫，仍無詳細內容，「希望不要再打水漂」；文觀局表示，預計在糖廠的5號倉庫打造新創團隊數位基地，修正計畫已送至數位發展部。

文觀局長徐佩鈴說，5G計畫獲補助8000萬元，縣府另配合款1600萬元，經費細項尚未確定，會打造數位基地，也會完成AI產業願景白皮書，融入地方文化舉辦AR、VR等動態展演，帶動數位投資金額，目前有2間現成辦公室可進駐，希望善用糖廠倉庫場域。

此案縣府向議會申請墊付3840萬元，含縣配合款640萬元，不過議會定期會昨審預算未過關，待三讀會再討論。

議員詹琬蓁說，縣府花很多錢修繕蒜頭糖廠蔗埕文化園區的倉庫群，原要開發蔗埕冰樂園不見成果，「今年再投錢進去，會不會到時候又變遷？」且現在快選舉了，難保不會被拿去打空戰，希望文觀局提出經費分配表，才同意5G計畫墊付案。

議員何子凡認為，花9600萬元不是小數目，辦數位展演感覺很酷炫，仍須提出KPI目標及預期效應，包括參加人次、門票收益等；議員陳柏麟說，先提出經費明細、預期效應再討論。

議員 何子凡

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