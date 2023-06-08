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大東夜市8月收？南市府：輔導取得許可

聯合報／ 記者吳淑玲修瑞瑩／台南報導
台南市東區知名的大東夜市正申請取得設置許可。圖／讀者提供
台南市東區知名的大東夜市正申請取得設置許可。圖／讀者提供

台南知名的大東夜市尚未取得設置許可，近期有署名「居民自救聯盟」發傳單指出夜市租約8月到期，要攤商自求多福，對此，大東經營人員否認只做到8月；市府表示，大東是台南既有知名夜市，正審查設置許可的申請，這段期間會柔性勸導、也同步稽查努力輔導夜市取得許可。

據了解，傳單指出「大東夜市為政府用地，依法不能作為夜市且目前尚未取得合法設置許可」、「大東就亂源，違停一堆」、「根本是特權使用機關用地」等語。南市經發局指出，不清楚發傳單者的背景。

經發局說明，大東夜市年初提出申請設置許可的計畫書，3月9日聯合審查，要求自治會針對車輛停車引導、攤商油煙防制、噪音管制、消防安全防護等提出因應作為，目前待6月底前回覆，再做後續的審查流程。

財稅局指出，大東夜市土地為財稅局與台南市農會共同持有，為都市計畫未完成取得機關用地的公共設施保留地，依規定可作為攤販集中場使用，目前租約到8月31日止，傳言稱政府默許長期違法作為夜市是錯誤資訊；租約屆期後，若市府各機關有公用需求，會由需求機關和農會研商使用，否則將對所管的部分公開標租。

經營大東夜市的相關人員說，沒有只做到8月的情況，仍然在持續爭取繼續經營下去，也都有向攤商說明。

夜市 台南 農會

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