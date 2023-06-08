台南公幼2歲專班少 家長疲於奔命

台南公立幼兒園被指資源分配不均，造成困擾，有議員昨天質詢說，今年公幼2次招生後仍有1465名缺額，但舊縣區部分行政區未設2歲專班或名額少，學甲區有家長為2歲小孩入學騎機車跑了多所幼園，要求市府要彈性調整招生；市長黃偉哲承諾今年會設法增加2歲班。家長則希望2歲盡量是專班，不要混齡。

教育局說明，今年已增設19個2歲班，明後年預計還會增加28班，招生欠佳的3至5歲班也會彈性調整為2歲專班，對偏遠學校3至5歲班招生後仍有餘額的附幼，則協助進行簡易設施修繕後，向下招收2歲學齡幼兒。

據統計，台南公立幼兒園今年2招後還有1465個缺額，包括2歲專班92名缺額。議員謝舒凡質詢說，指大北門區2歲專班名額不足，學甲有家長為了2歲孩子要就讀專班，騎機車一班一班找但都額滿了，到服務處尋求協助，急得快哭出來，應注意溪南、溪北區域平衡，像學甲有2歲專班的需求就要增班。

黃偉哲答詢說，數據很明顯，目前公幼3至5歲的招生大於報名，造成缺額多，有些地區2歲專班招生人數卻少於報名人數，認同應盡快調整，不過缺額多也會造成老師超額問題，尊重教育局專業、也要設法在今年就讓想讀2歲專班的人都能入園。

另也有議員建議公共化幼兒園也要增加2歲專班，教育局表示，為提高2歲幼兒入學率，已規畫2020年至2025年增加公共化幼兒園2歲專班73班1056名，並調整10個3至5歲班改2歲專班，此外也核定偏遠地區4所公幼得向下招收2歲幼兒。

林姓家長說，肯定市府願增設2歲專班，但對於混齡有疑慮，希望盡量開專班。教育局回覆，家長的意見會盡量滿足，會整合公立、非營利、準公共、私幼4種類型幼兒園的招生資料，提供方便尋找公幼就讀。