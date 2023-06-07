天仁工商退場捐出校地 轉型台南市傳藝中心2028年完工

台南學甲區私立天仁工商已停招廢校多年，校地捐給南市府設置「台南市傳統藝術中心」，議員關切學校廢校已8年，至今只聞樓梯響。文化局表示，目前已完成移撥，正分期進行工程中，預計117年全數完工，將先開辦相關課程供民眾學習。

另外，全國知名華宗盃排球賽場地不足問題，天仁工商校區內市有土地將興建多功能體育場，目前朝綜合運動館規劃。

議員謝舒凡關切原天仁工商改建為台南市傳統藝術中心的進度與開放期程，她擔心這四年來市府只爭取到中央1500萬元的規劃設計費，後續的整修經費還無著落，該中心要到何時才能正式對外開放呢？

文化局長謝仕淵先說，台南市有條件的優勢可跟文資局爭取經費，該案將從113年起分三年進行整建，且原有的教室在整修後可先行開放使用，可分年分期開放。

為避免全國四大盃賽之一的華宗盃賽事，因賽場不足導致賽事無法集中，選手需四散比賽，學甲區多功能運動館場工程正規畫設計中，謝舒凡要求提速到明年完工，讓參與華宗盃賽事的6千多位選手，不用四處奔波比賽，能集中在學甲競賽。體育局長陳良乾表示可以，市長黃偉哲也說有信心該工程趕上比賽。

文化局說明私立天仁工商於停招廢校後捐贈給市府，現已完成移撥，規劃作為「台南傳統藝術中心」獲中央核定經費1500萬元進行規劃設計。

工程建設部分規劃三期分期分區執行，並持續爭取中央補助工程經費。第一期(113至115年)傳習工坊教學大樓，經費為1億580萬元，列為113年重要施政計畫；第二期(114至116年)三連館及主入口周邊景觀，預佔經費為1億8千萬元；第三期(115至117年)綜合大樓及次入口周邊景觀，預估經費為2億8千萬元。

文化局表示，於台南傳統藝術中心建置完成之前，將先運用部分教室空間開辦傳統藝術、傳統工藝相關課程供民眾學習，也讓民眾熟悉這個場域，為將來分期完工開放預作準備。

有關原天仁工商校區內市有土地(慈濟段264及265地號)興建多功能體育場館進度，以解決華宗盃排球賽場地不足問題一案，該案目前朝綜合運動館規劃，除可容納三面排球館外，並可作為全民運動館，另該案已請公所盡速排定會議，討論規劃方向後，再核定先期規劃經費，待學甲區公所提送申請計畫書，由體育局審核後將提送體育署爭取經費補助。