台南3歲女童車禍路口斑馬線退縮 居民：好的開始

台南市3歲女童5月8日在北區斑馬線上遭撞不治，激起全國重視行人安全，如今車禍現場斑馬線已退縮，車輛停止線也往後退，當地居民說，這是好的開始，也希望路口交通持續改善。

台南市北區忠義路、成功路口5月8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治，引起全國關注。

女童告別追思6月3日在台南市立殯儀館舉行，台南市政府則預定年底前完成百處路口行人專用時相、行人綠燈早開等改善工程；如今車禍現場斑馬線也已退縮，讓人明顯感覺當初斑馬線多麼靠近路口。

臉書（Facebook）「台南式Tainan Style」專頁今天發出圖文指出，從斑馬線調整前後位置來看，不難發現原本斑馬線的位置是多危險，新斑馬線位置讓駕駛能在車身回正時才通過斑馬線，即使犯錯，也有很大機會降低傷害。

「台南式Tainan Style」希望別再因有人犧牲才想改變，好的道路工程，真的不是好看而已，而是紮紮實實保護每一條人命。

台南市政府交通局今天晚間告訴中央社記者，凡是人潮多或鬧區路口，優先執行斑馬線退縮，女童車禍現場也是其中之一，但市府實施路平專案時，也會同步退縮當地路段斑馬線，以節省工時人力。

至於台南市有多少路口斑馬線被列為優先退縮，交通局表示，有待盤點，目前無法確認總數。