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危險！嘉義山區午後大雨 公田明隧道持續落石待排除

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣山區連日午後大雨，今下午4點50分嘉130公田道路明隧道下山路段，持續大小落石，待排除中，相當危險。圖／讀者提供
嘉縣山區連日午後大雨，今下午4點50分嘉130公田道路明隧道下山路段，持續大小落石，待排除中，相當危險。圖／讀者提供

嘉義縣山區連日午後大雨，多處路段出現大小落石坍方，今天下午4點50分嘉130公田道路明隧道往下山道路，目前持續落石中，仍待排除中，提醒用路人改走台18，非必要勿上下山；山區居民也呼籲，下雨天最好不要從公田路段上下山，很危險。

連日雨勢，造成山區路段落石坍方，近日包含山美產業道路、阿里山公路台18線、台3線等都出現大小落石、路樹及竹林倒塌阻塞道路情況。

番路鄉林姓居民推測，可能是久旱太久，沒有下雨，近日接連的雨勢，在午後陣雨後，造成土石容易坍方，上下山開車都要很謹慎，注意安全。

阿里山工務段長蔡衛勇表示，目前山區正下雨，近日山區午後都有局部陣雨，出現零星落石情況，都有逐步排除，民眾上山需注意路況訊息，尤其下午天氣變化大，非必要盡量避免上山，另規畫行程。

落石 阿里山 嘉義

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