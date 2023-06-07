南市議會提案修法幼童可進議室廳 綠附加「這一條」藍炸鍋

台南市議會今年3月在新營議室廳開臨時會時，國民黨議員李中岑帶著未滿6歲女兒到議事廳引發爭執，因議會缺乏友善空間，國民黨、議長邱莉莉和民進黨均提出「台南市議會議事規則第71條修正草案」，開放議員為就近照顧開放0至6歲子女，得在開會時進入議室廳。

但因民進黨提案有附帶「不得有大聲喧嘩、謾罵、抗議、激烈言論、肢體衝突等行為」，引發國民黨議員不滿是「綁架」發言權，有議員提議先撤案，經政黨協商達成正面共識後再提案。

台南市議會下午討論會務提案1為蔡育輝等不分藍綠議員提案，指為順應國內外性別平等、性別平權潮流及落實消防對婦女一切形式岐視公約，同時締締造議會友善問政環境，放寬議員為就近照顧0至6歲子女，得於開會時將其攜入會場至議員座位並負責看管；議長邱莉莉也提案台南市議會旁聽規則第3條修正草案。

另第6案為民進黨周嘉韋等人提案「友善職場由台南市議會領銜做起，為提升議會之孩童照護空間，應放寬會議期間議員、列席人員及議會工 作人員將其0至6歲孩童攜入議場就近照護。」

提案附加「因孩童之發展關乎國家未來之安定，因此會場內有0至6歲孩童時，議場秩序必須有所約制。遂明文議員及列席人員不得有大聲喧嘩、謾罵、抗議、激烈言 論、肢體衝突等行為。又因無法羅列所有情狀，故以避免影響孩童身心發展為軸，禁止所有類似行為造成孩童不良之影響。」

下午在程序委員會討論時引發藍營議不滿，藉題要限制議員發言。國民黨議員蔡育輝表示，他和盧崑福議員聲音大，可能是針對他，他從沒有看過這種條文規定，有6歲孩童在議員就不能謾罵、吵架，覺得怪怪的。藍營議員也說，6歲以下進到議室廳是一個案子，議員能不能大小聲是另一回事，用6歲孩子「綁」限制議員發言，民進黨不要用一個案子附帶綁一個議題。

民進黨沈家鳳說今天有帶小孩，但請黨團人員幫忙照顧，幼童到議室廳應有相關的配套措施及言行舉行的限制，希望到法規委員會再討論，議員都有提案的權利，希望能夠尊重。李宗翰也擔心幼童學習力很強，到議室廳會不會學到不適當的言行舉止，議會應該用友善方式討論。

蔡筱薇不贊成6歲的孩子進到議室廳，畢竟是一個工作的場域，小孩子在旁邊多少會分心，可以體諒父母照顧小孩 的辛苦，但安置在適合的場所，還是比較好的安排。

當事人李中岑則說兩個孩子出生後都到過議會，看過他質詢官員及議員吵架，但不會有不禮貌行為，因為知道媽媽的專業，也會知道對錯。

許至椿說議員出現正反兩面牴制，建議案子先撤回，回復到原點，修法主要是因議會缺少托嬰的中心，政黨協商後，整合出正面的意見再提案。

提案人周嘉韋表示不是針對蔡育輝等人，對提案內容寫得不好，也對李中岑和小朋友表達歉意，未來可邀幼保團體一起討論。

議長邱莉莉說目前反對和支持分岐，許至椿議員說的有道理，先撤案不進法規委員會，一周內集思廣義各黨團派代表參加，台南市議會缺乏育兒和托嬰的 空間，議員年輕化都會面臨小孩子的問題，但研議配套措施如果可以做好，也不一定要修法。