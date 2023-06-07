蒜頭糖廠將設5G數位基地 嘉縣議員憂恐成選舉空戰部隊

嘉義縣政府斥資2億多元整修台糖蒜頭糖廠倉庫群，原欲以蔗埕冰樂園招商，未見成果，議員詹琬蓁今質詢說，現爭取數位發展部地方文化特色整合5G發展計畫，仍無詳細規畫表，恐淪為選舉的空戰部隊；文觀局長徐佩鈴說，已送修正計畫至數位發展部，會再提出詳細規畫。

徐佩鈴說，數位部補助縣府5G計畫經費8000萬元，需縣配合款1600萬元，蒜頭糖廠在綜合規畫處整理後，目前有2間現成辦公室可進駐，將在「5號倉庫」設新創團隊數位基地，完成AI產業願景白皮書、舉辦VR等動態展演，修正報告已送數位部核定，經費細項尚未確定，會再提出詳細規畫報告。

議員詹琬蓁說，縣府花很多錢修繕蒜頭糖廠蔗埕文化園區的倉庫群，欲開發蔗埕冰樂園卻不見成果，「我沒有信心、我對民進黨政府沒有信心」，現在快選舉了，難保不會被拿去打空戰，經費預算都沒列出，希望文觀局提出經費分配表，才要核定5G計畫墊付案。

詹琬蓁說，縣府去年也編定1600萬元要做AI數位設計展，要求文觀局帶大家到場參觀，結果居然直接退掉經費不辦，今年又編列數位發展部5G計畫的縣配合款。議員陳柏麟說，希望完成AR、VR等動態展演時，通知議員到場體驗，並先提出經費明細、預期效應，在三讀會時提出討論。