快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

廚師祖師爺易牙祖師誕辰 金廚獎競賽得主是這位廚師

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
市長黃敏惠到場「欣賞」美味佳餚，有精雕細琢蔬果雕刻、精緻冷盤擺盤，更有廚師當場示範製作美味佳餚，色香味俱全，讓人食指大動。圖／嘉市府提供
市長黃敏惠到場「欣賞」美味佳餚，有精雕細琢蔬果雕刻、精緻冷盤擺盤，更有廚師當場示範製作美味佳餚，色香味俱全，讓人食指大動。圖／嘉市府提供

嘉義市廚師職業工會慶祝廚師祖師爺易牙祖師誕辰，上午舉辦2023年金廚獎競賽暨名廚廚藝秀，共16位各地廚師競賽，由易牙祖師爺當評審，參賽者擲筊，擲出最多筊者為金廚獎得主，最後由焦師傅麵食館的廚師焦畯甫美食「溫州大餛飩」獲獎。

市長黃敏惠到場「欣賞」美味佳餚，有精雕細琢蔬果雕刻、精緻冷盤擺盤，更有廚師當場示範製作美味佳餚，色香味俱全，讓人食指大動，嘉市廚師職業工會邀請全國各地廚師好手來嘉比賽！

嘉市廚師職業工會理事長許坤生說，嘉市廚師工會每年農曆4月都會舉辦金廚獎競賽，今年邁入第26年，邀請全國各地廚師來嘉義市相互比賽切磋。

黃敏惠說，易牙祖師是春秋時代齊桓公御廚，是廚師廚藝精湛的代表，也被尊為廚師祖師爺，嘉市廚師工會每年在易牙祖師爺聖誕日隆重辦理祭祀典禮，提供大家同台競技平台，廚藝競賽讓大家收穫滿滿，嘉市是美食城市，感謝廚師工會理事長許坤生帶動讓美食持續傳承。

比賽最特別的是，由易牙祖師爺當評審，參賽者完成美食作品後，依序擲筊獲最多筊者為金廚獎得主，最後由嘉義市焦師傅麵食館的廚師焦畯甫，美食溫州大餛飩獲最多筊者，榮獲金廚獎。

市長黃敏惠到場「欣賞」美味佳餚，有精雕細琢蔬果雕刻、精緻冷盤擺盤，更有廚師當場示範製作美味佳餚，色香味俱全，讓人食指大動。圖／嘉市府提供
市長黃敏惠到場「欣賞」美味佳餚，有精雕細琢蔬果雕刻、精緻冷盤擺盤，更有廚師當場示範製作美味佳餚，色香味俱全，讓人食指大動。圖／嘉市府提供
嘉義市廚師職業工會上午舉辦金廚獎競賽，16位各地廚師競賽，由易牙祖師爺當評審，參賽者擲筊，擲出最多筊者為金廚獎得主，最後由焦師傅麵食館的廚師焦畯甫美食「溫州大餛飩」獲獎。圖／嘉市府提供
嘉義市廚師職業工會上午舉辦金廚獎競賽，16位各地廚師競賽，由易牙祖師爺當評審，參賽者擲筊，擲出最多筊者為金廚獎得主，最後由焦師傅麵食館的廚師焦畯甫美食「溫州大餛飩」獲獎。圖／嘉市府提供
嘉義市廚師職業工會上午舉辦金廚獎競賽，16位各地廚師競賽，由易牙祖師爺當評審，參賽者擲筊，擲出最多筊者為金廚獎得主，最後由焦師傅麵食館的廚師焦畯甫(中)美食「溫州大餛飩」獲獎。圖／嘉市府提供
嘉義市廚師職業工會上午舉辦金廚獎競賽，16位各地廚師競賽，由易牙祖師爺當評審，參賽者擲筊，擲出最多筊者為金廚獎得主，最後由焦師傅麵食館的廚師焦畯甫(中)美食「溫州大餛飩」獲獎。圖／嘉市府提供

美食 嘉義 職業工會

相關新聞

蒜頭糖廠將設5G數位基地 嘉縣議員憂恐成選舉空戰部隊

嘉義縣政府斥資2億多元整修台糖蒜頭糖廠倉庫群，原欲以蔗埕冰樂園招商，未見成果，議員詹琬蓁今質詢說，現爭取數位發展部地方文...

台南街景淪「身障地獄」登美論壇熱門 外國網友酸：輪椅就該在路上跑

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，揭露台南一間麥當勞在其人行道上，以兩個交通錐擋住無障礙坡道，然而此舉恐有不便於身障人士使用行人道的疑慮...

搶攻國際食品市場 雲林縣府祭秘密武器要搶國際大單

台北國際食品展將於14日登場，雲林縣政府今年組隊攜手17家在地廠商參加，其中有6家業者都是首次參展，由於國際間越來越注重...

南市公運處設防撞桿苦了輪椅族 身障團體、民代給建議

南市中山南路台南高工旁、黃昏市場斜對面公車站，有民眾在臉書社群專頁反映兩側裝設了共6支俗稱「棒棒糖」的交通防撞桿，是否會...

台南大東夜市8月底租約到期將熄燈？ 市府：非事實

台南市知名東區大東夜市，有傳單表示將在今年8月到期，攤商們要自求多福，傳單署名「居民自救聯盟」。台南市政府今天駁斥與事實...

夢境神蹟！廖大乙助中埔玄聖宮嫁百年玉蘭花樹籌建廟費

知名民俗專家廖大乙日前夢到來到嘉義縣中埔鄉社口村「玄聖宮」神尊託夢，盼協助移植百年「玉蘭花樹」籌措建廟經費，經主委張再基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦