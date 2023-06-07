廚師祖師爺易牙祖師誕辰 金廚獎競賽得主是這位廚師

嘉義市廚師職業工會慶祝廚師祖師爺易牙祖師誕辰，上午舉辦2023年金廚獎競賽暨名廚廚藝秀，共16位各地廚師競賽，由易牙祖師爺當評審，參賽者擲筊，擲出最多筊者為金廚獎得主，最後由焦師傅麵食館的廚師焦畯甫美食「溫州大餛飩」獲獎。

市長黃敏惠到場「欣賞」美味佳餚，有精雕細琢蔬果雕刻、精緻冷盤擺盤，更有廚師當場示範製作美味佳餚，色香味俱全，讓人食指大動，嘉市廚師職業工會邀請全國各地廚師好手來嘉比賽！

嘉市廚師職業工會理事長許坤生說，嘉市廚師工會每年農曆4月都會舉辦金廚獎競賽，今年邁入第26年，邀請全國各地廚師來嘉義市相互比賽切磋。

黃敏惠說，易牙祖師是春秋時代齊桓公御廚，是廚師廚藝精湛的代表，也被尊為廚師祖師爺，嘉市廚師工會每年在易牙祖師爺聖誕日隆重辦理祭祀典禮，提供大家同台競技平台，廚藝競賽讓大家收穫滿滿，嘉市是美食城市，感謝廚師工會理事長許坤生帶動讓美食持續傳承。