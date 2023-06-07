搶攻國際食品市場 雲林縣府祭秘密武器要搶國際大單

台北國際食品展將於14日登場，雲林縣政府今年組隊攜手17家在地廠商參加，其中有6家業者都是首次參展，由於國際間越來越注重碳排放及碳足跡，今年有業者經縣府輔導取得碳足跡認證，是雲林良品的秘密武器，可望吸引國際通路商採購，預估接單效益可望突破一億元。

雲林縣政府今天召開記者會介紹參展廠商與產品，有國產產銷履歷美味鮮豆包、番茄面膜益生菌、苦茶油、鮮芋漿、濁水米醬禮盒、猴頭菇茶包、CPAG咖啡、花生醬、黑金剛花生糖、鳳梨鮮果萃、烏魚子、糙米蝦餅、橡木桶蜜釀咖啡豆、日曬蔬果麵、冷凍蒸氣花生、黃金醬筍、麻辣豬三寶等。

雲林縣府農業處長魏勝德說，這次參展廠商，有6家新面孔，顯示雲林的食品加工業不斷有新血投入，像是生產豆皮豆包的石廟雜糧生產合作社、展鮮農產的牛番茄、永興果菜生產合作社的鳳梨加工產品、李記烏魚子、陳上有限公司的黑金剛花生與黑蒜頭、晉田實業的貢丸及豬肉相關產品，能帶給買家耳目一新的感覺。

另外，目前國際採購最重視的莫過於碳足跡、碳排放，雲林縣也積極輔導業者取得相關認證，包括玉山鑫的溫度米、丸莊醬油的黑豆醬油都已取得碳排放標章，是這次食品展可望獲得青睞的優勢。

雲林縣長張麗善表示，台北國際食品展屬於B2B的專業展，除最後一日開放一般民眾參觀外，前三天以專業買家及同業為主，每年雲林良品館的參展廠商，皆獲得國內外企業青睞，得到許多訂單，開創更多合作商機，每年都帶來將近一億元的效益。