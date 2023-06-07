南市公運處設防撞桿苦了輪椅族 身障團體、民代給建議

南市中山南路台南高工旁、黃昏市場斜對面公車站，有民眾在臉書社群專頁反映兩側裝設了共6支俗稱「棒棒糖」的交通防撞桿，是否會造成通行不便。市府公共運輸處表示，因有民眾時常違規，將機車騎上人行道，111年1月就設置防撞桿，是因地制宜的作法。但網友納悶，「輪椅過得去嗎？」更有身障團體建議是否可比照南大附中前人行道設置。

台南高工旁公車站，每天近500人搭車，不過該站鄰近學校、市場、夜市。民眾時會貪圖方便將機車騎上人行道，讓候車民眾險象環生；另有居民反映，站前石墩，造成輪椅族搭乘公車不便。111年1月市府公運處拆除4塊石墩並順平斜坡，以便身障朋友上下車。

因公車站在交通熱點，又有校方向公運處反映民眾違規情形，同月公車站前後設置2張長椅，兩旁裝共6支交通防撞桿，避免機車族上人行道。

不過有民眾昨晚透過臉書粉專「翻轉大台南交通違規2.0」投稿，表示「公車站設在人行道上沒安全可言」更表示「兩側加裝棒棒糖阻礙機車通行」，但有網友質疑因為防止機車去設置，「輪椅族過得去嗎？」

現場等候公車民眾表示，曾經看過輪椅族朋友需要從防撞桿與圍牆間空隙，呈S型繞行通過非常不方便。

市議員黃肇輝表示，應該有其他的方式，倘若防撞桿確實造成輪椅族不便，那就應該拆除，也會邀請相關單位前往現場討論解決方法。

台南市慈光身障協會榮譽理事長何文讚表示，是否能夠比照南大附中人行道，將候車亭縮併至圍牆，也不用再擺防撞桿，並且在人行道路口設警告標示。