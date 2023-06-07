台南街景淪「身障地獄」登美論壇熱門 外國網友酸：輪椅就該在路上跑

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，揭露台南一間麥當勞在其人行道上，以兩個交通錐擋住無障礙坡道，然而此舉恐有不便於身障人士使用行人道的疑慮。而後，該名網友也將照片同樣轉發至美國知名論壇reddit「令人不爽板（mildlyinfuriating）」，引起了更廣大的迴響。

原PO以題「台南麥當勞前的三角錐路障，登上reddit」在PTT爆料，自己日前行經台南一間麥當勞，看見店家以交通錐作為無障礙坡道路障，儘管恐會造成身障人士通行困難，但似乎已成台灣人習慣的日常，也隨手將照片轉發至reddit，不料在國外掀起熱烈討論，甚至登上該板熱門第三名。

外國網友看見這樣的現象大酸，「寧可讓10個身障人士被迫上道路，也不願讓1個無辜的機車騎士使用斜坡」、「放棄那些身障人士吧」、「看來餐廳不歡迎機車，也不歡迎身障人士」、「我會駕著電動輪椅撞翻那該死的路障，然後頭戴著交通錐回家」、「身障人士也不被允許抄捷徑」、「餐廳：輪椅有輪子，輪子就該在路上跑」。

對此，台灣網友們也紛紛留言，「台灣之光」、「我看到的是一些大樓用鎖鏈封鎖這種斜坡」、「不是只有台南好嗎，北部也是這樣喔」、「八成是因為騎上去停的猴子太多了」、「（店家）不放，你信不信上面都是機車」、「事實是一天可能沒一輛輪椅，但有上百台機車」、「台灣哪時候讓殘障人士有路走？擋一下怎麼了嗎」。