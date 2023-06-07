台北國際食品展將登場 雲林17家推廣精緻農業
台北國際食品展即將登場，雲林縣長張麗善今天先公布雲林參展的17家產品，展覽期間另邀請廚師、營養師和咖啡師，以低碳方式，教民眾做營養又便利的餐點，藉此推廣精緻農業。
雲林縣農特產品參加台北國際食品展已有多年，根據雲林縣農業處統計，以往參展大概接單效益約新台幣8000萬到1億元。
雲林縣農業處今天舉行2023台北國際食品展行前記者會，張麗善逐一介紹參展的產品。
張麗善表示，台北國際食品展屬於專業展，每年雲林良品館的參展廠商皆獲得國內外企業青睞，得到許多訂單，開創更多合作商機。今年有17家業者參展，產品包括番茄面膜、鮮芋漿、鳳梨鮮果萃和糙米蝦餅等。
張麗善說，後疫情時代開始，消費習慣及模式的改變，國外買家更看重台灣市場的經濟力，雲林良品擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有競爭力，希望在食品展上創造佳績。
雲林縣農業處指出，台北國際食品展從14日至17日在台北南港展覽館舉辦，雲林縣府設置雲林良品館，活動期間邀請廚師、營養師和咖啡師，以低碳方式，教導民眾做出營養又便利的餐點，展現雲林精緻農業成果。
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