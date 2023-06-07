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夢境神蹟！廖大乙助中埔玄聖宮嫁百年玉蘭花樹籌建廟費

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
廖大乙日前夢境出現嘉縣中埔番仔坑玄聖宮玄聖宮玄天上帝託夢，盼助專業嫁「玉蘭花樹」籌措建廟經費。圖／讀者提供
廖大乙日前夢境出現嘉縣中埔番仔坑玄聖宮玄聖宮玄天上帝託夢，盼助專業嫁「玉蘭花樹」籌措建廟經費。圖／讀者提供

知名民俗專家廖大乙日前夢到來到嘉義縣中埔鄉社口村「玄聖宮」神尊託夢，盼協助移植百年「玉蘭花樹」籌措建廟經費，經主委張再基擲筊請示5尊神明確定神指示，決定即日起標售建廟基地前的百年玉蘭花樹，並在中秋節當日下午3點截標、隔天9點開標結果。

廖大乙表示，日前玄聖宮玄天上帝託夢，因聚落偏僻、老年人口比例占八成，建廟經費短絀，並指出廟庭前有株近百年玉蘭花樹，盼標售與有緣人結緣，籌建廟基金。

廖大乙說，走訪玄聖宮臨時宮，發現有5尊逾200年歷史神尊，多年未建廟奉祀，每年僅一日能團聚，與日前夢境中5位兄弟向其表達情境相同，將以園藝專業助玄聖宮聚集人氣，籌措建廟不足經費。

主委張再基表示，廟內5神尊每年流落各戶人家供奉，若有外出子弟返鄉想祭拜，常因值年頭家外出不得而入，加上人口外流嚴重，每年擲筊重選頭家都面臨多方困難，於2018年7月起成立管委會設置建宮籌備處籌備建廟。

張再基也說，廟前近百年的玉蘭花，經廖大師親擲筊經玄天上帝同意與有緣人結緣，忍痛割愛籌募建廟基金，居民以嫁玉蘭花樹心情來辦理，標售期間即日起至今年9月29日下午3時截止，隔日30日上午10時公布結果。

嘉縣中埔鄉社口村番仔坑「玄聖宮」為聚落張姓先人約200年前、清嘉慶年間從中國渡海擇此定居，奉請主神玄天上帝2尊、神農大帝、池王爺及中壇元帥共計5尊來台供奉，百年來一直未建廟。

張再基指出，除神農大帝有專人奉祀，其餘4尊神明每年由4位值年頭家擲筊分別供奉，特別的是百年來傳統，是5尊神尊每年相聚在一起時光，僅有在農曆3月3日玄天上帝聖誕千秋，因搭設帳棚祝壽科儀而齊聚。

嘉縣中埔番仔坑玄聖宮日前公告標售臨時廟前的百年「玉蘭花樹」籌措建廟經費。圖／讀者提供
嘉縣中埔番仔坑玄聖宮日前公告標售臨時廟前的百年「玉蘭花樹」籌措建廟經費。圖／讀者提供
嘉縣中埔番仔坑玄聖宮公告標售臨時廟前的百年「玉蘭花樹」籌措建廟經費，競標至中秋節截止。圖／讀者提供
嘉縣中埔番仔坑玄聖宮公告標售臨時廟前的百年「玉蘭花樹」籌措建廟經費，競標至中秋節截止。圖／讀者提供
主委張再基說玄聖宮內的5尊神明是約200年前聚落張姓先人從中國大陸奉請來台供奉。圖／讀者提供
主委張再基說玄聖宮內的5尊神明是約200年前聚落張姓先人從中國大陸奉請來台供奉。圖／讀者提供

中埔 老年人口 中秋節

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