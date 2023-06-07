「做工的人」也要顧身體 台南首家營造商辦健康園遊會免費篩檢

勞動部職業安全衛生署今天與新舜營造舉辦「健康園遊會」活動，由佳里奇美醫療團隊進駐，替營造公司員工進行身體檢查，提供戒菸諮詢、口腔癌、大腸癌篩檢及子宮頸抹片檢查等服務，包括下游承包商及協力廠商共有近百人受惠，南市衛生局副局長黃文正說，這是台南營造業首例，希望能拋磚引玉，讓這群「做工的人」能重視自身健康議題。

黃文正表示，工地安全不僅是投入安全防護具及科技設備，勞工及親屬的身體健康才是企業的重要資產，尤其營造業現場員工多屬重勞動，身處戶外及高壓環境，更要注意身體狀況變化，拚經濟更要顧健康。

新舜營造曾獲得行政院公共工程金質獎及勞動部優良工程金安獎，負責多項國道及園區工程，與一般營造業給人刻板印象不同，該公司很早就實施周休二日，還辦線上公益路跑活動，員工每走或跑1公里，公司就捐出5元做公益。

新舜營造董事長張昭鎮說，他自己從工地出身，綁鋼筋、釘板模都做過，深知「做工的人」辛苦，尤其工地勞工會透過菸、檳榔及某些「飲料」提神、抒解壓力，長期下來其實對身體造成不小傷害，是罹患癌症的危險族群，他的承包商就有人得到口腔癌，所幸及時發現，治療後才能重回職場，原本公司每2 年就會替員工安排免費健檢，現在有這個機會媒合公部門資源，更樂意配合。