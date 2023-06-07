用畫筆和顏料詮釋蓮花美感 白河戶外寫生比賽將開跑

台南白河蓮花季展開，公所安排戶外寫生比賽，本月12日起至月底受理報名，7月8日在白河蓮花公園登場，第一名最高可獲得5000元禮券，邀請各界人士透過畫筆與顏料畫出蓮花美感。

每年初夏時節，白河農田蓮花開始盛放，也是「蓮鄉」白河最浪漫時刻。今年度白河蓮花季已於5月初展開，系列活動「蓮花繽紛夏戶外寫生比賽活動」，期望透過藝術方式展現大自然的優雅之美，讓參賽者將在白河特定的蓮花景區進行寫生創作，捕捉蓮花盛放時的瑰麗姿態和繽紛色彩。

白河區公所說，透過畫筆和顏料，近距離觀察蓮花，感受蓮花的優雅氣質和自然韻味，這不僅是寫生，更是與大自然相連結的感官饗宴。