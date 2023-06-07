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台塑獎學金已2萬多人受惠 改用匯款直接進帳更貼心

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業全面發放獎學金今年共一千多人受惠，發放金額達三百多萬元，今年一般學生則改由匯款，若有不便的受獎人仍由台塑睦鄰人員親自送達，讓發獎更貼心。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業全面發放獎學金今年共一千多人受惠，發放金額達三百多萬元，今年一般學生則改由匯款，若有不便的受獎人仍由台塑睦鄰人員親自送達，讓發獎更貼心。記者蔡維斌／翻攝

台塑企業暨王詹樣基金會今天開始發放「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」，今天合計共1231名學子申請通過，發放的獎學金高達近340萬元，以往均透過村辦公處發放，因應學生和家長需求，台塑今年一般學生改以直接匯款方式，獎學金直接匯入學生指定戶頭，讓在外地求學的學生更方便，至於低收入戶學生則仍由台塑睦鄰人員送到家，讓獎學金發放更貼心。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑指出，麥寮、台西鄉子弟獎助學金發放已邁入第19年，今年1231名學子，發送金額總計3百38萬餘元，至今已有2萬5千多名學子受惠，除一般學生，低收戶大專生可獲1萬元，高中生5千元，光這兩鄉發送的獎學金累計金額已達7千6百餘萬元。

蔡建樑指出，以往都透過各村辦公室，請受獎人來領取，或由台塑人員親送或委託村長親自發送給各低收人戶，因有許多家長及村長反映，因孩子在外求學，領取獎學金有所不便，希望能改為匯款方式，台塑從善如流，今年起一般家庭的學生改用匯款方式匯入指定帳戶，至於中低收入戶則維持由台塑睦鄰人員親送並予慰問鼓勵。

麥寮鄉市區中心的麥豐村，為第一大村，每次申請獎助學金人數多達兩百多人，考量多數學生大在外求學，除可由家長代領，如有上班族家長不方便也可改為匯款，除可讓大家免於舟車勞頓，受獎更貼心。

「感謝台塑幫助我們家3個孩子上大學！」麥寮許姓低收戶家長，今天代替3個孩子受領獎學金，心表感激，他說，他育有3個兒子，目前皆就讀吳鳳科技大學，學雜費雖可減免，但食宿等開銷仍為一大負擔，為讓孩子安心上學，他也努力打工，所幸孩子也很懂事都省吃節用，自升上高中起，還努力讀書，每年台塑獎助學金3個孩子成績都達標，從未缺席，不但減輕家中負擔，也讓做父親的他感到欣慰，感謝台塑企業一路協助栽培，期待孩子勤學，有能力回饋社會。

台塑指出，獎助學金申請人數隨著人口數逐年增加，但為鼓勵在地學子，培育更多人才，只要符合標準的學生，一律可領取獎學金，讓他們安心求學，長大回報社會。

台塑企業全面發放獎學金今年共一千多人受惠，發放金額達三百多萬元，今年一般學生則改由匯款，若有不便的受獎人仍由台塑睦鄰人員親自送達，讓發獎更貼心。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業全面發放獎學金今年共一千多人受惠，發放金額達三百多萬元，今年一般學生則改由匯款，若有不便的受獎人仍由台塑睦鄰人員親自送達，讓發獎更貼心。記者蔡維斌／翻攝

低收入戶 兒子

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