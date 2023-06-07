林鐵FUN暑假 百年25號蒸汽檜木親子列車啟動限額160位

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與嘉義市天文協會攜手合作，今天發布再度推出林鐵親子列車「林鐵FUN暑假」，將開行7月12、26日2梯次，費用一人3200元，每梯限額80位，6月28日開始於林鐵及文資處官網報名，額滿為止。

林鐵及文資處為暑期活動熱身，特別開行百年國寶級25號蒸汽火車搭配檜木列車，從嘉義行駛至竹崎車站，要讓親子遊客深入體驗百年林業鐵道場域，結合美學、善用空間設計下，所激盪出的火花。

林鐵及文資處表示，竹崎車站有林鐵沿線最美車站美名，是典型日據時代木造車站，具縣定古蹟身分，是觀賞三角線車頭調度作業的最佳視角，今年活動加碼蒸汽火車三角線調頭轉向探索。

午後返回嘉義車庫園區，前往東洋第一「嘉義製材所」參觀， 認識木材從山上運送至嘉義製材所後的加工過程，速繪老師將為旅客留下似顏繪，呆萌林鐵吉祥物「鐵鹿站長」也將現身相見歡。