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今年1顆去年可包2顆！新市農會攜手遠科大包粽做公益愛心不縮水

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
新市區農會攜手遠東科大包粽做公益，樂齡大學婆婆媽媽技術熟練。記者莊曜聰／攝影
新市區農會攜手遠東科大包粽做公益，樂齡大學婆婆媽媽技術熟練。記者莊曜聰／攝影

月底就是端午節，新市區農會與遠東科大休閒運動管理系聯手，結合在地木瓜、毛豆等農特產製作四種口味的創意粽子，由樂齡大學學員傳授包粽技術，讓傳統美食文化透過青銀共學得以傳承，再將成果分送給弱勢民眾做公益，但今年受到原物料大漲影響，光是豬肉就漲了一倍價錢，算算今年一顆粽子成本，往年可以包兩顆，大家還是掏腰包補足差額，愛心不縮水。

新市區農會總幹事李美嬅說，農會與學校參與中華民國農會公共服務提案競賽，以「社會公益」為出發點，與遠東科大、樂齡大學、社內里發展協會共同舉辦「新市農情好美力.、端午粽香愛飛揚」活動，將在地農產包入粽子中，好吃又有創意。

樂齡大學多是60歲以上的銀髮族，包粽技術熟練，但這次要加入木瓜、毛豆等食材，比例跟口味都要調整，毛豆粽就加入鷹角豆、杏鮑菇等增加口感，吃起來也不油膩，木瓜粽吃起來則有地瓜的口感，相當特別，包入蓮子、栗子的素粽及傳統肉粽都各有特色。

遠東科大休閒運動管理系助理教授張美玲表示，近期各項食材都漲價，豬肉一台斤約180元，與往年相比漲了快一倍，糯米、花生、粽葉、鹹鴨蛋等也都漲了3、4成，算算今年一顆成本可以抵兩顆，讓負責採購的阿姨傷透腦筋，但為做愛心，大家還是自掏腰包補足，另外還購買白米等生活物資，要將愛心送給弱勢民眾好過節。

今天上午眾人就聚集在遠東科大中餐教室忙包粽，四種口味共做出240顆，再由新市區農會、遠東樂齡大學、四健會大學生、社區志工等兵分四路進行拜訪里內弱勢邊緣戶，除贈送熱騰騰的創意粽外，還有新市區農會的特色毛豆產品、社內里社區發展協會、遠東樂齡大學學員提供的物資、小農市集學生蛋捲，聚沙成塔集結愛的力量，共同溫暖社區角落。

新市區農會、遠東科大、樂齡大學、社內里發展協會攜手做公益。記者莊曜聰／攝影
新市區農會、遠東科大、樂齡大學、社內里發展協會攜手做公益。記者莊曜聰／攝影
今年包粽成本大增，包一顆成本可抵兩顆，但愛心仍不縮水。記者莊曜聰／攝影
今年包粽成本大增，包一顆成本可抵兩顆，但愛心仍不縮水。記者莊曜聰／攝影

農會 豬肉

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