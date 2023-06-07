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隆田Cha Cha園區推米食文化 端午節包菱角粽

中央社／ 台南7日電

台南隆田文化資產教育園區與官田區農會合作推廣米食文化，將於端午連假期間推出限額「包菱角粽」體驗活動，園區內還有現場製作「爆米香」，並由專業職人講解米的種類。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，烏山頭水庫與嘉南大圳涵蓋的教育題材多元廣泛，其中「米食文化」更是隆田文化資產教育園區（簡稱隆田Cha Cha園區）每年的重點活動。

謝仕淵指出，活動發想源自嘉南大圳開圳百年來，水路密佈嘉南平原，造就台南的豐饒物產，更深深影響台灣米食文化，此次園區與在地的官田農會結合，透過有得吃又有得玩的菱角粽DIY活動，遊客既能體驗包粽樂趣，也可進一步暸解文化資產與常民生活間的緊密交融。

隆田Cha Cha園區提供資料指出，將於6月22至24日端午連假舉辦「包菱角粽」體驗活動，每日限量60名，即日起接受網路報名，額滿為止，園區內還安排現場製作「爆米香」，由專業職人講解米的種類，限量提供70份給現場參與民眾品嘗，活動資訊可上園區官網查詢。

文化資產 台南

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