台南芒果將上市 2023國際芒果節本月下旬陸續登場

台南愛文芒果預估本月下旬上市，今年台南國際芒果節產業文化活動，將在本月22、23日於走馬瀨農場開幕，之後陸續於玉井、南化、楠西、左鎮、官田、大內登場，今年芒果產量估計較去年增加約2成，農業局也推出多項促銷活動因應，可望完銷。

昨天適逢農曆節氣「芒種」，民間有所謂「芒種夏至，檨仔（芒果）落蒂」說法；有就是說芒果在芒種後上市，目前早生的台南愛文芒果已現蹤，當令愛文芒果預估再10多天，產期約1個月餘。

今年南台灣因旱象嚴重，芒果普遍果粒較往年明顯小，不過甜度與風味反較往年佳，農委會該推估台南地區今年芒果總產量約9萬6000公噸，較往年約8萬公噸，增加約2成。

台南市政府農業局表示，台南愛文芒果風味獨步全台，深受國內外消費者歡迎，已打出口碑，今年產量雖增加，推估銷售應不成問題。

今年芒果節將於本月本月22、23日於走馬瀨農場開幕，之後移師各產區；7月1日在玉井公有零售市場停車場、2日在南化天后宮、8、9日在左鎮驛站、9日在楠西江家古厝停車場、15日在官田渡拔青果市場、22日在大內公有市場旁農會空地。