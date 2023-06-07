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台南芒果將上市 2023國際芒果節本月下旬陸續登場
台南愛文芒果預估本月下旬上市，今年台南國際芒果節產業文化活動，將在本月22、23日於走馬瀨農場開幕，之後陸續於玉井、南化、楠西、左鎮、官田、大內登場，今年芒果產量估計較去年增加約2成，農業局也推出多項促銷活動因應，可望完銷。
昨天適逢農曆節氣「芒種」，民間有所謂「芒種夏至，檨仔（芒果）落蒂」說法；有就是說芒果在芒種後上市，目前早生的台南愛文芒果已現蹤，當令愛文芒果預估再10多天，產期約1個月餘。
今年南台灣因旱象嚴重，芒果普遍果粒較往年明顯小，不過甜度與風味反較往年佳，農委會該推估台南地區今年芒果總產量約9萬6000公噸，較往年約8萬公噸，增加約2成。
台南市政府農業局表示，台南愛文芒果風味獨步全台，深受國內外消費者歡迎，已打出口碑，今年產量雖增加，推估銷售應不成問題。
今年芒果節將於本月本月22、23日於走馬瀨農場開幕，之後移師各產區；7月1日在玉井公有零售市場停車場、2日在南化天后宮、8、9日在左鎮驛站、9日在楠西江家古厝停車場、15日在官田渡拔青果市場、22日在大內公有市場旁農會空地。
農業局今年也推出台南芒果快閃巡迴車；本月24日前往彰化、25日台中、7月1日苗栗、7月2日桃園、7月8日雙北，產品規格為每盒2.5公斤(實重)，約7至9顆。每盒售價400元，第2盒以上每盒300元，每人限購至多10盒。相關問題可加入台南芒果快閃巡迴車Line官方帳號諮詢，或私訊「臺灣芒果季 臺南國際芒果節」粉專小編，電話0987337290 王小姐。
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