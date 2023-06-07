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阻機車違規上人行道 南市公運處設防撞桿卻苦了輪椅族

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
民眾昨晚在臉書社群專頁投稿，表示台南高工公車站兩側設防撞桿是否會造成機車通行不便，更有民眾問「輪椅過得去嗎？」記者李文德／番攝
民眾昨晚在臉書社群專頁投稿，表示台南高工公車站兩側設防撞桿是否會造成機車通行不便，更有民眾問「輪椅過得去嗎？」記者李文德／番攝

南市永康區台南高工前公車站，有民眾在臉書社群專頁反映兩側裝設了共6支俗稱「棒棒糖」的交通防撞桿，是否會造成通行不便。市府公共運輸處表示，因有民眾時常違規，將機車騎上人行道，111年1月就設置防撞桿，是因地制宜的作法。但網友納悶，「輪椅過得去嗎？」

現場等候公車的民眾指出，可能是防止貪圖方便的民眾，將機車騎上人行道或將人行道當成停車場。

市府公共運輸處處長吳俁之指出，原路段人行道有整排石墩，導致輪椅族乘客上下公車不便，所以去年將部分石墩拆除。

吳俁之強調，當地是交通熱點，每天搭乘公車近500人。鄰近又有台南高工、南工夜市及黃昏市場，校方反應常常有民眾違規將機車騎上人行道，所以經過利用公車站座椅前後排列，安裝6支防撞桿，有效降低機車進入的機會，是因地制宜的做法。

不過考量輪椅族需求，吳俁之表示經過仔細測量間距，讓輪椅能夠繞行通過。如後續有接獲民眾反反應，會再找身障團體代表，一同到現場確認並滾動檢討。

市府公運處指出該地是交通熱點，常有民眾將機車違規騎上人行道，所以去年1月就設置6支防撞桿。記者李文德／攝影
市府公運處指出該地是交通熱點，常有民眾將機車違規騎上人行道，所以去年1月就設置6支防撞桿。記者李文德／攝影
考量輪椅族需求，公運處表示經過仔細測量，讓輪椅能繞行通過。若有接獲反映，將和身障團體代表一同前往現場確認。記者李文德／攝影
考量輪椅族需求，公運處表示經過仔細測量，讓輪椅能繞行通過。若有接獲反映，將和身障團體代表一同前往現場確認。記者李文德／攝影

人行道 公車 輪椅

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