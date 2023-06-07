端午節將至 黃偉哲帶農特產勞軍

端午節將至，台南市長黃偉哲今天率市府團隊前往陸軍第八軍團官田營區，致贈7個部隊慰勞金及農特產品，感謝官兵除了保家衛國，並協助政府在水庫清淤、救災搶險等方面貢獻。

黃偉哲除了贈送慰勞金，也送給在營官兵伴手禮及端午節應景的粽子，同時與國軍合影留念。

黃偉哲致詞表示，國軍戍守家園、保家衛國，平日還要訓練，非常辛苦，除此之外，國軍協助政府在水庫清淤、救災搶險、防疫等工作上，都有不可磨滅的重大貢獻，也因為有國軍的投入，讓台南市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫表現好，許多觀光客才安心到台南觀光旅遊。

黃偉哲說，台南市2年前首次獲中央配發疫苗時，就優先配發給空軍第一戰術飛行聯隊的飛行員，第2順位是陸軍39化學兵群執行清消任務的官兵，接下來才是一般市民，目的就是感謝國軍官兵，國軍是民眾最安心的堅強後盾，因此代表台南所有市民向官兵致上最高敬意與謝意。