影／台南太陽光電等於黑金？黃偉哲以煤炭比喻「人心更黑」

台南市議員邱昭勝上午在議會質詢要求市長黃偉哲說明「太陽能光電等於黑金嗎？」黃偉哲以高雄曾有陳姓監委說過台電煤很黑但人心更黑，太陽光電本身是無罪且是綠色能源，但藉由太陽光電要謀取不法利益的人，不論是政或商就是黑金，支持檢調嚴查不法，但「太陽光電不等於黑金」。

邱昭勝說，太陽光電在其他國家或其他縣市嘉義、雲林、屏東都不是黑金，為什麼在台南市的太陽光電就是黑金？市民想要將汙名化拿掉，要向台南市民說清楚，太陽光電不等於黑金；也要求黃偉哲再次承諾台61以西生態敏感區不開放種電。

黃偉哲強調，不要將綠能汙名化，他支持檢調嚴查嚴辦，承諾台61以西不開放種電，3年前到現在連任立場都沒有改變。

邱昭勝也要市長黃偉哲對九崴天然氣發電廠選址不當再次表態，他表示，九崴5月31日又提出環評，要求市長再次說明態度，黃偉哲表示，市長和議員都是民選，安南、安定及周邊區域居民都是反對的，所以台南市政府也是反對的。

邱昭勝說，中央環評審查時，要求經發局和環保局列席要為地方把關，將地方聲音反映給中央知道，不是反對發電廠而是反對選址不當，要求撤銷此案重新選址。因為萬一九崴環評通過，台南市政府卻反對又要訴訟。 一定會表達。