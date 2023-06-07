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老醫館活化典範 弘仁診所看診兼茶詩文化據點社區工作坊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市老醫館活化典範，弘仁診所看診兼茶詩文化據點社區工作坊。圖／方婷婷提供
嘉市老醫館活化典範，弘仁診所看診兼茶詩文化據點社區工作坊。圖／方婷婷提供

嘉義市醫療資源全國名列前茅，嘉中校友醫師眾多被稱為「醫師搖籃」，老醫館多文史底蘊深，文化局委託台灣圖書室調查60家老醫館，博物館正舉辦「咱來看醫生」嘉市近代醫療文化特展，調查老醫館的台圖室常務理事郭盈良說，故前嘉市長方輝龍醫師創辦的弘仁診所，是目前老醫館保存活化最好的典範。

郭盈良說，故前市長方輝龍醫師創立弘仁診所，方輝龍還是尋鷗吟詩社的創辦人，這裡是當年許多文人匯聚之所，近幾年由他的孫女大同技術學院教授方婷婷藉茶與詩的結合，將弘仁診所繼續延續阿公方輝龍志業，方輝龍的兒子80多歲醫師方士祁，還在弘仁診所看診，是目前嘉市老醫館保存活化最好的案例。

方婷婷原承租檜意森活村經營活泉人文館，後遷移到父親的弘仁診所繼續推廣茶詩文化，診所除看診，還是茶詩文化聚會推廣據點，目前又兼社區二通工作坊，弘仁診所由方士祁與方婷婷父女，共同營造成為兼具看診、茶詩文化據點及社區工作坊。　

3年前，活泉人文館由文化局補助「地方學推廣暨在地知識推廣輔導計畫」，在弘仁診所發展出特有「茶詩文化」，市長黃敏惠、方婷婷、中華民國傳統詩學會理事長李丁紅等來賓推廣茶詩文化，藉茶席、茶食、茶旅行、茶文學，推展成為建構在地茶學習網絡「茶文化」。

黃敏惠說，嘉義人文薈萃，方輝龍曾當過嘉市縣轄市時代市長，還是尋鷗吟社長，兒子方士祁散發父親能量照顧百姓，孫女方婷婷推廣茶詩文化，從設計思維發想，連結新產業，為嘉市找到最好文化。文化局說，方輝龍生於日治時期，台灣總督府台北醫學專門學校畢業返鄉執業，因景仰日本嵯峨天皇推行茶、書法、詩文化，以嵯峨天皇年號「弘仁」為診所命名，與士紳組「尋鷗吟社」。

3年前，活泉人文館由文化局補助在弘仁診所，發展特有「茶詩文化」，市長黃敏惠、方婷婷、中華民國傳統詩學會理事長李丁紅等來賓推廣茶詩文化。圖／嘉市府提供
3年前，活泉人文館由文化局補助在弘仁診所，發展特有「茶詩文化」，市長黃敏惠、方婷婷、中華民國傳統詩學會理事長李丁紅等來賓推廣茶詩文化。圖／嘉市府提供
3年前，活泉人文館由文化局補助在弘仁診所，發展特有「茶詩文化」，市長黃敏惠、方婷婷、中華民國傳統詩學會理事長李丁紅等來賓推廣茶詩文化。圖／嘉市府提供
3年前，活泉人文館由文化局補助在弘仁診所，發展特有「茶詩文化」，市長黃敏惠、方婷婷、中華民國傳統詩學會理事長李丁紅等來賓推廣茶詩文化。圖／嘉市府提供

醫師 文化局 嘉義

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