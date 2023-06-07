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嘉縣議員江佩曄曝曾想當偵探 改造舊冰箱為學生找夢想
為提升學生閱讀風氣，嘉義縣議員江佩曄把舊冰箱改造為「漂書站」，放在太保市嘉新國中校內，白人牙膏工廠也捐2組戶外桌椅，將空地打造成閱讀角，才剛設置就有學生迫不及待搶先看，江佩曄說，盼讓書籍發揮價值，如蒲公英飄散傳遞知識。
「不知道他們喜不喜歡亞森羅蘋系列小說。」江佩曄說，她小時候因看小說，曾立志當偵探，書籍賦予人們豐富想像力，也訓練邏輯及耐心，她特別到二手書店買了一些書籍，還有抓狂一族的漫畫書，放到漂書站裡，希望培養學生閱讀興趣。
嘉新國中學生說，很喜歡看漫畫書，不到5天就把抓狂一族的漫畫書看完，喜歡和同學一起看書的感覺，期待未來有更多書籍和漫畫書。
嘉新國中校長張家碩說，漂書站設在學校穿堂左側，學校圖書館書籍、班級書籍也有部分放在裡面，學生可利用下課時間閱讀，社區民眾也可在放學後到校園運動，順便坐在閱讀角看書，提升閱讀風氣。
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