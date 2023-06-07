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嘉縣議員江佩曄曝曾想當偵探 改造舊冰箱為學生找夢想

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣議員江佩曄曾因閱讀想當偵探，將舊冰箱活化為漂書站，提供書籍給學生閱讀。圖／讀者提供
嘉縣議員江佩曄曾因閱讀想當偵探，將舊冰箱活化為漂書站，提供書籍給學生閱讀。圖／讀者提供

為提升學生閱讀風氣，嘉義縣議員江佩曄把舊冰箱改造為「漂書站」，放在太保市嘉新國中校內，白人牙膏工廠也捐2組戶外桌椅，將空地打造成閱讀角，才剛設置就有學生迫不及待搶先看，江佩曄說，盼讓書籍發揮價值，如蒲公英飄散傳遞知識。

「不知道他們喜不喜歡亞森羅蘋系列小說。」江佩曄說，她小時候因看小說，曾立志當偵探，書籍賦予人們豐富想像力，也訓練邏輯及耐心，她特別到二手書店買了一些書籍，還有抓狂一族的漫畫書，放到漂書站裡，希望培養學生閱讀興趣。

嘉新國中學生說，很喜歡看漫畫書，不到5天就把抓狂一族的漫畫書看完，喜歡和同學一起看書的感覺，期待未來有更多書籍和漫畫書。

嘉新國中校長張家碩說，漂書站設在學校穿堂左側，學校圖書館書籍、班級書籍也有部分放在裡面，學生可利用下課時間閱讀，社區民眾也可在放學後到校園運動，順便坐在閱讀角看書，提升閱讀風氣。

嘉義縣太保市嘉新國中設置閱讀角，舊冰箱活化為「漂書站」。圖／讀者提供
嘉義縣太保市嘉新國中設置閱讀角，舊冰箱活化為「漂書站」。圖／讀者提供

冰箱 圖書館 嘉義

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