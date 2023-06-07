嘉市議員批垂楊路小綠人越做越不見行人路權一場空 市府：修復中

洗刷台灣「行人地獄」汙名，嘉義市政府積極配合行政院改善交通工程，但市議員王浩發現，垂楊路是市區少有的30公尺寬道路，但整路不僅行人庇護島設置比例低，竟然在改建工程後，小綠人還消失！小綠人越做越不見，新人行道一堆私物，行人路權一場空？

王浩說，要知道，行人在一般行走速度下、沒有庇護島的情況下，要一口氣在20幾秒過完已經不太容易，結果從施工完成到現在這段時間，居然還把垂楊路新榮路相交處的四個小綠人全數拆除，只剩下空架子！

他指出，垂楊路整段改建工程，花費的是幾千萬元納稅錢，接下來要從國華街繼續向東做，市民們都很期待一個人行道拓寬，且有人本交通理念的新垂楊路，結果目前新拓寬的人行道路段，居然還有許多私人物品堆置，讓完整人行道的美意大打折扣，請市府立即面對，要馬上做該做的處置！

市府交通處表示，該路口並非拆除四個角落小綠人，而是因為路口範圍內靠北側的小綠人地下管線受損，導致北側兩角落的燈箱不亮，因此在修復前，先將兩角落的行人燈箱卸下。

為避免重新埋設小綠人地下管線時候，對新鋪好路面重複挖掘，因此採用「微管溝」工法，局部埋設新地管線路，取代北側受損不通的舊線路，儘速讓北側兩角落小綠人恢復。交通處說，垂楊路除了路面改善工程外，後續還有交通共桿及行人庇護島工程，屆時將提升沿線主要路口行人穿越的安全性。