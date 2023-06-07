快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

梅西新東家確定了？傳轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市議員批垂楊路小綠人越做越不見行人路權一場空 市府：修復中

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員王浩批垂楊路小綠人越做越不見，行人路權一場空。圖／王浩提供
嘉市議員王浩批垂楊路小綠人越做越不見，行人路權一場空。圖／王浩提供

洗刷台灣「行人地獄」汙名，嘉義市政府積極配合行政院改善交通工程，但市議員王浩發現，垂楊路是市區少有的30公尺寬道路，但整路不僅行人庇護島設置比例低，竟然在改建工程後，小綠人還消失！小綠人越做越不見，新人行道一堆私物，行人路權一場空？

王浩說，要知道，行人在一般行走速度下、沒有庇護島的情況下，要一口氣在20幾秒過完已經不太容易，結果從施工完成到現在這段時間，居然還把垂楊路新榮路相交處的四個小綠人全數拆除，只剩下空架子！

他指出，垂楊路整段改建工程，花費的是幾千萬元納稅錢，接下來要從國華街繼續向東做，市民們都很期待一個人行道拓寬，且有人本交通理念的新垂楊路，結果目前新拓寬的人行道路段，居然還有許多私人物品堆置，讓完整人行道的美意大打折扣，請市府立即面對，要馬上做該做的處置！

市府交通處表示，該路口並非拆除四個角落小綠人，而是因為路口範圍內靠北側的小綠人地下管線受損，導致北側兩角落的燈箱不亮，因此在修復前，先將兩角落的行人燈箱卸下。

為避免重新埋設小綠人地下管線時候，對新鋪好路面重複挖掘，因此採用「微管溝」工法，局部埋設新地管線路，取代北側受損不通的舊線路，儘速讓北側兩角落小綠人恢復。交通處說，垂楊路除了路面改善工程外，後續還有交通共桿及行人庇護島工程，屆時將提升沿線主要路口行人穿越的安全性。

人行道

延伸閱讀

天坑旁人行道下見孔洞 縣府會同專家現勘要求回填修復

豐采520旁社區人行道開挖發現掏空 建商：會補強

開挖竹北天坑人行道下有洞 憂持續坍陷 建商回應了

大寮捷運站外竟無人行道 議員質疑設計害命

相關新聞

影／台南太陽光電等於黑金？黃偉哲以煤炭比喻「人心更黑」

台南市議員邱昭勝上午在議會質詢要求市長黃偉哲說明「太陽能光電等於黑金嗎？」黃偉哲以高雄曾有陳姓監委說過台電煤很黑但人心更...

93歲阿嬤自製竹健走杖 起身走路揮別坐輪

嘉義縣梅山衛生所今年5月起積極推廣醫師郭健中的不倒翁竹健走杖，並培訓社區師資進入各村落帶領長者運動；日前半天村高齡93歲...

老醫館活化典範 弘仁診所看診兼茶詩文化據點社區工作坊

嘉義市醫療資源全國名列前茅，嘉中校友醫師眾多被稱為「醫師搖籃」，老醫館多文史底蘊深，文化局委託台灣圖書室調查60家老醫館...

嘉縣議員江佩曄曝曾想當偵探 改造舊冰箱為學生找夢想

為提升學生閱讀風氣，嘉義縣議員江佩曄把舊冰箱改造為「漂書站」，放在太保市嘉新國中校內，白人牙膏工廠也捐2組戶外桌椅，將空...

台南善心人士支持反毒戲劇 紙風車為孩子的笑容轉動

台南市善心人士蔡小姐與父親長期支持紙風車青少年反毒戲劇工程，今年捐贈了安南區及南化區2場演出費用，本周六、日登場，希望藉...

嘉市議員批垂楊路小綠人越做越不見行人路權一場空 市府：修復中

洗刷台灣「行人地獄」汙名，嘉義市政府積極配合行政院改善交通工程，但市議員王浩發現，垂楊路是市區少有的30公尺寬道路，但整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦