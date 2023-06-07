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嘉義火車站改造大時鐘故障被飆罵 站方：已修復

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
古蹟嘉義火車站上月底改造完成啟用，牆面上大時鐘故障引發抗議， 火車站找廠商修復。記者魯永明／攝影
古蹟嘉義火車站上月底改造完成啟用，牆面上大時鐘故障引發抗議， 火車站找廠商修復。記者魯永明／攝影

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後「光環境改善上月完工，火車站大門重啟，華麗轉身，豈料，上月底牆面大時鐘故障，有人到車站抗議飆罵，還有人向市府陳情，火車站始料未及，時鐘原廠原計畫7日以後才能修復，為免怒火延燒，廠商趕工在3日修復完成，平息風波。

日前臉書社群「爆料公社」有人貼影片，火車站有名大叔不滿大門牆面上大時鐘故障，反映超過1周沒人修理，飆罵站務人員，指責站長，怒敲玻璃，氣得臉紅脖子粗，整個大廳都充斥大叔叫罵聲，面對台鐵人員耐心解釋，大叔全聽不下去。

台鐵嘉義站呂姓站長說，大時鐘主機板損壞，已經通知廠商檢修，日前剛好工人到日本受訓，原預計要多等一周，因大時鐘需廠商更換主機板，催促廠商盡快修復，廠商己在3日完成修復，大時鐘恢復正常了。

火車站為了大時鐘故障引發抗議，服務台也接到不少要求修復電話，讓火車站始料未及，市府交通處說，還有人為大時鐘故障打電話到市府陳情。對此，有旅客說，搭火車站很少看火車站大時鐘，都看手表或手機的時間，但也有旅客認為，火車站大時鐘是具有公信力的公物，火車時刻對旅人很重要，不能出差錯，更何況火車站剛完成改造。

火車站是嘉市門面，單日進出約2萬人，是雲嘉南交流匯集交通樞紐，火車站創建於1896年，是台鐵縱貫線上第一個出現鋼筋混凝土構造車站，車站外觀或內裝可以看到部分象徵西洋歷史樣式的裝飾元素，歷經127年歲月，透過減法美學，重新找回原始風貌。

古蹟嘉義火車站上月底改造完成啟用，牆面上大時鐘故障引發抗議， 火車站找廠商修復。記者魯永明／攝影
古蹟嘉義火車站上月底改造完成啟用，牆面上大時鐘故障引發抗議， 火車站找廠商修復。記者魯永明／攝影

火車站 台鐵

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