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嘉縣太保預算遭凍結 公所、代表會互槓

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義報導
嘉縣太保市長鄭淑分不滿代表會凍結1.5億預算經費，日前召開里長會議，批市政難推動。圖／太保市長鄭淑分提供
嘉縣太保市長鄭淑分不滿代表會凍結1.5億預算經費，日前召開里長會議，批市政難推動。圖／太保市長鄭淑分提供

嘉義縣太保市公所與代表會對立，市長鄭淑分指控代表會凍結包括1億5000多萬元預算，市政難推動，是「選舉後遺症」，有里長喊8月中旬未解凍要率員抗議；代表會主席葉俊男說，是希望公所不要亂花錢，公所提出實際執行計畫清單後，共解凍近500萬元，勿模糊焦點。

據指出，太保市公所今年度總預算編列3億700多萬，去年代表會審查凍結了2568多萬，另公共造產基金帳戶約2億2000萬，公所想動支經費也被凍結約1億3000萬。

鄭淑分指出，去年選上後就被凍結5成經費，1月的第1次代表會臨時會，提案解凍預算均被擱置，5月的第1次定期會才有部分解凍；鄭氣得說，凍結是代表的權責，但解凍沒一套標準，也讓公務人員無依循，「覺得代表會沒有誠意溝通」。

1名里長說，凍結比刪除預算更可惡，要申請修繕擴音器、監視器造成不便。

主席葉俊男反駁說，公所去年先花預算才向代表會追加預算，有函文監察院建請查辦，多數代表希望公所不要亂花錢，監督人民納稅錢，且公所在臨時會及定期會提列實際執行計畫清單後，共解凍近500萬元。

葉俊男也說，公共造產基金約剩2.2億，含已同意開支8000多萬禮儀廳工程款，而公所今年再編1億3000多萬追加做禮儀廳、納骨櫃等，帳戶將所剩無幾，故先凍結，待完成細部設計及依殯葬設施管理自治條例提回饋辦法後，公所再提解凍。

監視器 嘉義 監察院

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