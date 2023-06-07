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金石堂台南新營店將撤點 公所努力挽留

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
金石堂書店台南新營門市證實將撤點。記者謝進盛／攝影
金石堂書店台南新營門市證實將撤點。記者謝進盛／攝影

實體書店經營嚴峻，金石堂書店台南新營店證實將撤點，業者將只剩市區百貨內的快閃門市。溪北地區的純書店存活不易，鹽水區書局兼賣彩券、文具，善化有書局與校方合作，拿100分考卷送抵用券；新營社區大學主任張文彬說，盼政府持續強化推廣閱讀運動。

金石堂新營店2017年底一度結束21年的營業，2020年底回歸，不過上月臉書貼文「這是一個艱難的決定，但我們已盡力想盡一切方法延長書店的生命…」，宣布再次關店。新營區長翁振祥說，金石堂對大新營地區書香文化扮演關鍵角色，公所一定會設法努力，希望仍有轉圜空間。

據了解，北門、七股、後壁等偏鄉的純書店早已絕跡，鹽水區的書店業者兼賣彩券、文具勉強苦撐。

善化區新玉堂李姓老闆說，這學期回饋善化的國小學童，只要持期中、期末考100分考卷，1張考卷就可獲20元抵用券，曾有名學生拿4張100分卷，希望累積客源，夾縫中求生存以「細水長流」。

新營社區大學主任張文彬說，網路影像主義崛起，文字圖書自然弱化，還有購書已習慣透過網路交易等都是實體書店衰退主因，盼政府強化持續推廣閱讀運動；文史工作者林建農說，閱讀發行成冊的書本、雜誌等，比瀏覽網路文章與報導，更能專心致志。

金石堂 彩券 書局 文史工作者

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