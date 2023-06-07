聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南淨零條例將送審 配套跟不上

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市電動汽車增加快，有議員指出充電車位太少，要求市府多努力。圖為海安地下停車場的電動汽車停車格位。圖／台南市政府提供
台南市電動汽車增加快，有議員指出充電車位太少，要求市府多努力。圖為海安地下停車場的電動汽車停車格位。圖／台南市政府提供

台南曾為全國第1個城市訂定低碳城市自治條例，不過淨零永續城市管理自治條例草案尚未送進議會，有議員昨天質詢說，淨零條例提到要促進低碳運具，但台南的充電車格仍不足，市府原宣示4月底前完成60個路邊停車柱的「智慧充電停車格位」，迄今僅14格；交通局表示，預計2025年全市公共充電車格數量可達600格以上。

陳怡珍質詢說，南市淨零永續城市管理自治條例草案預計8月至10月送議會審查，相較北市的淨零條例已三讀，新北和高雄在議會審查，南市府應加快速度；環保局長許仁澤說，北市草案被中央打回票，桃園和台中也在研定中，此屬跨局處業務，1到3月開過12場公聽會。

陳怡珍也說，台南的電動汽車從2018年295輛，到去年2616輛，每年翻倍成長，相關配套措施卻跟不上，與宏碁合作的智慧充電停車格位進度慢，且老舊大樓設充電樁遭遇困難，應協助媒合路邊停車充電樁，也推廣民宿安裝充電樁或綠能車住宿優惠等。

交通局指出，目前全市有276格充電車格，因應電動車發展趨勢，依「公部門帶頭、私部門共襄盛舉」原則，推動公共停車場電動車充電設施發展，並視發展情形滾動檢討設置數量。

交通局解釋，公有停車場藉由委外招標時逐步建置充電車格，目前設定充電格要占總位數5％至10％不等，預計至2025年底前全市公有路邊及路外停車場充電車格達500格；民營停車場部分則補助設充電設施，預計至2025年底前達100格；智慧路邊停車柱現14個為充電停車格，正建置46格及環境安全加強改善作業。

此外，針對電動車充電設備防火問題，消防局長李明峯說，目前每個消防大隊都有滅火毯，電動車火災時可阻斷空氣流通，持續朝4個角落射水，有效減輕水量。

停車場 台南 北市 電動汽車 住宿

延伸閱讀

南市公幼招生缺額達1465個 議員點出「關鍵」缺競爭力

台南魚塭一邊「粉紅」一邊「黃色」奇景 環保稽查非汙染

南市查端午禮盒過度包裝 送禮一多三少減少包裝垃圾

經濟部證實台南2處光電場非法埋爐碴 市府處理進度曝

相關新聞

台南淨零條例將送審 配套跟不上

台南曾為全國第1個城市訂定低碳城市自治條例，不過淨零永續城市管理自治條例草案尚未送進議會，有議員昨天質詢說，淨零條例提到...

金石堂台南新營店將撤點 公所努力挽留

實體書店經營嚴峻，金石堂書店台南新營店證實將撤點，業者將只剩市區百貨內的快閃門市。溪北地區的純書店存活不易，鹽水區書局兼...

嘉縣太保預算遭凍結 公所、代表會互槓

嘉義縣太保市公所與代表會對立，市長鄭淑分指控代表會凍結包括1億5000多萬元預算，市政難推動，是「選舉後遺症」，有里長喊...

台糖公司土地閒置未開發 議員：應開徵空地稅促開發

台糖公司持有嘉義縣治特區、高鐵特區等大片土地，議員蔡奇璋今質詢說，台糖位於馬稠後工業區分配約100公頃土地遲未招商標租，...

南市公幼招生缺額達1465個 議員點出「關鍵」缺競爭力

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，112學年度公幼二招後統計還有1465個缺額，相較於去年公幼招生雪崩式下降，稍有舒...

台南連日降雨挹注水庫 半月進帳2500萬噸水情暫時回穩

台南市近來連日鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注。台南市政府下午表示，台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦