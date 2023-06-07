台南淨零條例將送審 配套跟不上

台南曾為全國第1個城市訂定低碳城市自治條例，不過淨零永續城市管理自治條例草案尚未送進議會，有議員昨天質詢說，淨零條例提到要促進低碳運具，但台南的充電車格仍不足，市府原宣示4月底前完成60個路邊停車柱的「智慧充電停車格位」，迄今僅14格；交通局表示，預計2025年全市公共充電車格數量可達600格以上。

陳怡珍質詢說，南市淨零永續城市管理自治條例草案預計8月至10月送議會審查，相較北市的淨零條例已三讀，新北和高雄在議會審查，南市府應加快速度；環保局長許仁澤說，北市草案被中央打回票，桃園和台中也在研定中，此屬跨局處業務，1到3月開過12場公聽會。

陳怡珍也說，台南的電動汽車從2018年295輛，到去年2616輛，每年翻倍成長，相關配套措施卻跟不上，與宏碁合作的智慧充電停車格位進度慢，且老舊大樓設充電樁遭遇困難，應協助媒合路邊停車充電樁，也推廣民宿安裝充電樁或綠能車住宿優惠等。

交通局指出，目前全市有276格充電車格，因應電動車發展趨勢，依「公部門帶頭、私部門共襄盛舉」原則，推動公共停車場電動車充電設施發展，並視發展情形滾動檢討設置數量。

交通局解釋，公有停車場藉由委外招標時逐步建置充電車格，目前設定充電格要占總位數5％至10％不等，預計至2025年底前全市公有路邊及路外停車場充電車格達500格；民營停車場部分則補助設充電設施，預計至2025年底前達100格；智慧路邊停車柱現14個為充電停車格，正建置46格及環境安全加強改善作業。

此外，針對電動車充電設備防火問題，消防局長李明峯說，目前每個消防大隊都有滅火毯，電動車火災時可阻斷空氣流通，持續朝4個角落射水，有效減輕水量。