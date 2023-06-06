台糖公司土地閒置未開發 議員：應開徵空地稅促開發

台糖公司持有嘉義縣治特區、高鐵特區等大片土地，議員蔡奇璋今質詢說，台糖位於馬稠後工業區分配約100公頃土地遲未招商標租，影響地方發展，要求縣府強力督促台糖加速標租，否則就要開徵空地稅；台糖公司表示，宜採獎勵措施，加速開發招商。

台糖公司表示，嘉義縣治特區及高鐵嘉義車站特定區內土地，全是區段徵收領回抵價地，持續招商開發，如土地出租、合建或尋求開發等，因區域發展與市場胃納量等因素，短時間內不易大量開發，若此時懲罰性開徵空地稅政策，恐造成附近區域地價下跌，建議採用獎勵性措施，減輕開發招商困難。

台糖公司表示，提供335.70公頃土地做為馬稠後園區產業用地，開發完成分回產業用地100.72公頃，將採只租不售方式提供廠商設廠使用，需等公共工程及地籍整理完成，預計後年底開始招標作業，時間序有差異，致外界誤解招商不力。

議員何子凡指出，東石鄉公所曾函請台糖公司撥用港墘農場2.5公頃土地，有意興建納骨塔，卻被台糖公司以優良農地打回票，現在台糖公司卻將東石港墘農場出租給光電業者，以林相不良作為種電理由，質疑台糖立場不一。

台糖公司表示，東石鄉公所前年9月為興建納骨塔擬價購台糖土地，為避免土地切割零碎難以管理，同年10月函請另擇地點；港墘農場則配合台糖公司政策，盤點林相不佳處發展光電，經內政部及農委會認定林相不佳後，釋出作為光電開發用途。