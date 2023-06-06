南市公幼招生缺額達1465個 議員點出「關鍵」缺競爭力

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，112學年度公幼二招後統計還有1465個缺額，相較於去年公幼招生雪崩式下降，稍有舒緩，但相比過往爭相抽籤的盛況，還是差了一大截。追究原因，以往認為讀公幼比較便宜，師資又有保障，但計算寒暑假之後，現在讀公幼反而是最貴的，這堪稱世界奇蹟。

雖然市府現在提出延長公幼托育時間到6點、發展多元化課程來因應，陳怡珍強調，公幼應以強化自身競爭力為主，而不是配合非營利及準公共幼兒園的方向來行銷。

教育局長鄭新輝表示，因少子化影響，幼兒人數逐年降低，過去政府為減輕公幼負擔，推出準公共化政策，台南市第1年只有61園加入，直到去年已有177園加入，共可收托兩萬多人。在每月月費負擔上，公幼收取1千元費用，準公共幼兒園收取3千元，有些還打折，導致公幼競爭優勢減弱，雖提出行銷公幼策略，但依結果來看不如預期。未來會持續擬定策略，協助均等照顧幼兒

陳怡珍說，依據「台南市112學年度學校附設幼兒園預定招收人數暨教保服務人員配置數一覽表｣，112年度開設的2歲專班的配置教保服務人員，多為教保員，當園內正式人員較多時，恐造成後續少子化超額問題，陳怡珍建請教育局應長遠思考，妥善計算員額配置。

公幼招生不足導致教師超額問題，陳怡珍指出，今年台南市公幼招生缺額高達1465名，依自身選區園所來看，有兩間缺額近60名的園所就停聘各2名代理教師，全市今年共停聘30多名代理教師，而超額教保人員有16園共17名。陳怡珍擔憂這個狀況會越來越嚴重，要求市府保障工作權益，維持能夠提供公共資源的優質公幼。

教育局說明，受少子化影響，112學年度計有37所公幼招生數不足，以致教師員額減少49名，不再有代理人員需求。

教育局強調，教師是一個蘿蔔一個坑，如果該園沒有缺額，自然就沒有代理老師的問題，但仍會在其他招生較佳或有教師退休的園所出缺，自辦代理教師甄選，歡迎具有資格的代理教師報考。另外公幼於112學年度已調降師生比，配置1比12的師資，以確保維持優良的教育品質。