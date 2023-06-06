快訊

被控性騷 顏志發最新聲明：撤告並請辭總統府資政

超狂土豪整層42套房全部打通 樓上300戶居民嚇到腳軟

還有多少鹹豬手沒被#Metoo點名？ 她爆媒體大佬左右開弓

肉粽價格漲 北港武德宮志工包4千顆平安粽送弱勢

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導
今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。記者蔡維斌／攝影
今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。記者蔡維斌／攝影

端午節將至，受到物價波動影響，今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。

行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處、北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員蘇治芬服務處每年合作發放平安粽，已長達14年，前兩年因疫情影響停辦，今年再度恢復舉辦。

雲林縣議員蔡岳儒表示，平安粽裡面包滿著所有志工與大家的關心，今年的餡料是由在武德宮駐點10年的「總舖師」吳舜宣掌廚，再經由志工動手包，完成一顆顆米Q、料好、味實在的平安粽，希望收到的家庭都能感受到粽子裡滿滿的心意。

4千顆平安粽將分送給夜光天使與雲林家扶中心北港區的受扶助戶以及北港區年長者及弱勢家庭，武德宮秘書長蘇建華表示，每一年都將武財公的慈悲愛心奉獻於地方，給予弱勢家庭特別關懷與照顧，讓信眾感受到被守護且有著感恩溫馨的端午佳節，今年的平安粽，讓大家吃到財神爺平安加持。

「豬肉、糯米、香菇、鹹蛋黃等所有原物料都漲價」，雲林家扶中心主任廖志文表示，今年的端午節對弱勢家庭來說特別辛苦，自己包粽子開銷變得很大，若是選擇買外面的粽子，一顆價格也飆漲到45元以上，幸好熱騰騰的平安粽送達，可以滿足家長與孩子們的佳節需求。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，在端午前夕希望藉由包粽子活動來關懷弱勢族群，又兼顧文化傳承及米食推廣目的，讓這顆平安粽意義非凡。

今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。記者蔡維斌／攝影
今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。記者蔡維斌／攝影
今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。記者蔡維斌／攝影
今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。記者蔡維斌／攝影

弱勢家庭 雲林 粽子

延伸閱讀

繞了一整圈！原來老字號「湖州粽」藏在二樓，傳承三代的排骨粽好特別，核桃紅棗鬆糕也很讚

各國粽交流 印尼粽有承認錯誤、反省的意思

端午節將來臨 營養師提醒這種人不能吃五穀雜糧粽

萬粽一心！雲林東勢鄉總動員送萬顆粽 兩立委也來當助手

相關新聞

台南連日降雨挹注水庫 半月進帳2500萬噸水情暫時回穩

台南市近來連日鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注。台南市政府下午表示，台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體...

台南3天2起槍擊案 議員批：槍枝難道是「全民普發」？

台灣基進議員李宗霖在議會質詢指台南槍案、進用性騷擾慣犯及行人地獄等事件頻傳，市民擔心台南究竟安不安全？為什麼槍枝隨處可得...

台南新化「散步路線」多 導覽志工今完成培訓受理預約

台南鄰近山區昔稱大目降的新化有豐富歷史人文、山林美景，遊客眾多；但大都自己摸索、部分參考網路訊息。台南市政府希望培訓「散...

半月餘南市蓄水量增約2500萬噸 旱象仍未解

日來南台灣對流雲系發展旺盛，午後雷雨挹注，台南水情逐漸回穩，台南市政府水利局表示，從上月19日迄今，3大水庫蓄水量已增加...

嘉義縣長照業務如多頭馬車？民代提議設「長照中心」

嘉義縣老年人口21.82%，有2萬1588人有長照需求，縣府每年編列約47億元，長照工作人力卻不到60人，且業務雜亂如多...

連網紅也讚嘆！白河大山宮阿勃勒綻放搭竹管屋更美

台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，掉落的黃金花瓣有如黃地毯般浪漫，樹旁更有少見傳統竹管屋，彼此搭配更添視覺美感，逐漸打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦