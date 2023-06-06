肉粽價格漲 北港武德宮志工包4千顆平安粽送弱勢

端午節將至，受到物價波動影響，今年粽子價格紛紛喊漲，考量弱勢家庭經濟負擔重，雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處與北港武德宮號召志工動手包了4千顆平安粽要分送給弱勢家庭，今天在武德宮過完香爐分送給北港地區的弱勢家庭，希望讓弱勢家庭感受到社會溫暖，及神明的庇佑。

行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處、北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員蘇治芬服務處每年合作發放平安粽，已長達14年，前兩年因疫情影響停辦，今年再度恢復舉辦。

雲林縣議員蔡岳儒表示，平安粽裡面包滿著所有志工與大家的關心，今年的餡料是由在武德宮駐點10年的「總舖師」吳舜宣掌廚，再經由志工動手包，完成一顆顆米Q、料好、味實在的平安粽，希望收到的家庭都能感受到粽子裡滿滿的心意。

4千顆平安粽將分送給夜光天使與雲林家扶中心北港區的受扶助戶以及北港區年長者及弱勢家庭，武德宮秘書長蘇建華表示，每一年都將武財公的慈悲愛心奉獻於地方，給予弱勢家庭特別關懷與照顧，讓信眾感受到被守護且有著感恩溫馨的端午佳節，今年的平安粽，讓大家吃到財神爺平安加持。

「豬肉、糯米、香菇、鹹蛋黃等所有原物料都漲價」，雲林家扶中心主任廖志文表示，今年的端午節對弱勢家庭來說特別辛苦，自己包粽子開銷變得很大，若是選擇買外面的粽子，一顆價格也飆漲到45元以上，幸好熱騰騰的平安粽送達，可以滿足家長與孩子們的佳節需求。