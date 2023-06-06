影／台南賢北國小結合慈濟 2萬5千個瓶蓋共築藝術牆

台南市賢北國小與慈濟基金會面對氣候變遷及環境議題，在校內以2萬5千個瓶蓋，共築「環保有愛-賢北Dream River瓶蓋藝術牆」，市長黃偉哲今天下午到校與學生一起創作藝術牆，除象徵美學素養及環境行動埋下種子，也攜手學童實踐環境行動。

黃偉哲表示，賢北國小鄰鹽水溪，從生活實踐中愛護家鄉環境，也從創藝課程中編織生活的美學；感謝慈濟基金會募集2萬5千個瓶蓋，協助賢北師生共築Dream River藝術牆面，落實循環經濟再利用精神；接續將邀請各校共同響應，讓環境成為與學生美感交流的重要橋梁，落實永續環境行動。

教育局長鄭新輝說，賢北國小以親土愛鄉、永續環保、生活美學理念融入學校課程，於溪畔進行校本課程的實作活動，教師帶領學生淨溪後，思索瓶蓋等廢棄物的問題解決，實踐新課綱素養的系統思考與解決問題能力，從美感的角度出發，重新定義生活中的垃圾或環保回收物，也賦予校園牆面新的生命力，將環境美學及生活教育相結合，讓學童培養美感及創意。