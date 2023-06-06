影／台南賢北國小結合慈濟 2萬5千個瓶蓋共築藝術牆
台南市賢北國小與慈濟基金會面對氣候變遷及環境議題，在校內以2萬5千個瓶蓋，共築「環保有愛-賢北Dream River瓶蓋藝術牆」，市長黃偉哲今天下午到校與學生一起創作藝術牆，除象徵美學素養及環境行動埋下種子，也攜手學童實踐環境行動。
黃偉哲表示，賢北國小鄰鹽水溪，從生活實踐中愛護家鄉環境，也從創藝課程中編織生活的美學；感謝慈濟基金會募集2萬5千個瓶蓋，協助賢北師生共築Dream River藝術牆面，落實循環經濟再利用精神；接續將邀請各校共同響應，讓環境成為與學生美感交流的重要橋梁，落實永續環境行動。
教育局長鄭新輝說，賢北國小以親土愛鄉、永續環保、生活美學理念融入學校課程，於溪畔進行校本課程的實作活動，教師帶領學生淨溪後，思索瓶蓋等廢棄物的問題解決，實踐新課綱素養的系統思考與解決問題能力，從美感的角度出發，重新定義生活中的垃圾或環保回收物，也賦予校園牆面新的生命力，將環境美學及生活教育相結合，讓學童培養美感及創意。
賢北國小校長王韋程表示，該校校本課程實作常在鹽水溪邊進行，教師帶領學生親近與認識這條與生活相關的溪流，並進一步檢測水質、淨溪，師生為維護鹽水溪的環境永續，共同發揮創造力將瓶蓋廢棄物轉化成藝術牆面的元素，更票選代表鹽水溪的招潮蟹、高蹺鴴及彈塗魚成為藝術牆的主角，重新定義生活中的垃圾並賦予新生命，全體學生將這片藝術牆取名為Dream River，希望鹽水溪成為大家心目中的夢想之河，也希望呼籲社區民眾共同愛護生態環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言