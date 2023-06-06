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台南避難貼紙遭疑指引混亂 警：樣式全國統一非亂貼

中央社／ 台南6日電

台南鬧區近月貼了不少「防空避難」字樣的貼紙，避難方向混亂不一，店家及居民都不知道是誰貼的；台南市警察局今天表示，派出所張貼防空避難貼紙，樣式全國統一，指引民眾至避難設施，「沒有亂貼」。

台南東區及中西區一帶店家、公寓大樓的門口、梁柱，5月中旬起陸續被發現貼上「防空避難」字樣的貼紙，貼紙上有QR Code，且印有台南市警察局及行人走下樓梯避難圖畫，卻不知是誰何時貼的。

東區北門路1店家看到門口精心彩繪的牆壁被貼了1張歪七扭八大貼紙，不禁嘆口氣搖頭說：「根本不知是誰貼的」。

中西區1棟公寓大樓門口也被貼了3張，其中2張指引方向往右、1張指引方向往左；管理員表示，大門旁就有開放到地下1樓的避難空間，不知何人在大門梁柱的上方、左方及右方各貼上「防空避難」貼紙，反而讓人不知到哪裡避難。

國立成功大學學區周遭店家也被貼上貼紙，更有人在臉書（Facebook）發出圖文質疑這個現象：「是否要開戰了，否則為何突然出現這麼多避難貼紙」。

台南市議員李宗霖今天則在台南市議會總質詢表示，最近台南貼了很多防空避難場所貼紙，但大多市民不知道自家地下室是最佳避難點，也不知就地掩護時如何建置避難空間，更不清楚里長、公務人員在戰爭時應扮演的角色，他也未見過全民國防宣導，難道要市民自求多福。

台南市警局告訴中央社記者，貼紙樣式由內政部製作、全國統一，再交由各派出所張貼，引導民眾前往避難場所，「沒有亂貼」。

台南市政府也發布新聞稿指出，目前台南市有6948個避難場所，共可容納約302萬人；空襲警報時，里長須引導民眾至防空疏散避難設施；學校也有相關避難設施，且規劃印製類似空襲教學手冊，讓學生更了解如何應對空襲。

台南 空襲 警察

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