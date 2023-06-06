達文西結合內視鏡術 雙刀協力9旬翁摘除3處腫瘤

嘉義基督教醫院以達文西機械手臂與內視鏡粘膜下剝離術合力為90歲楊姓老翁，完成3處大腸腫瘤切除手術，從急診、手術到出院僅經3周，恢復神速，尤其楊翁曾中風過，手術能這樣順利令家屬感激不已。嘉基醫院表示，運用內視鏡粘膜下剝離術及達文西機械手臂，不僅達成腫瘤切除任務，並成功保留大部分的腸道，也給予病人更好的術後生活品質。

嘉基大腸直腸外科朱峻廷醫師表示，楊翁過去因中風導致右側乏力且長期臥床，日前因大腸脾區腫瘤導致腸阻塞到嘉基急診，當日晚上便立即進行遠端橫結腸造口處置，以解除腸阻塞的症狀；1周後於大腸鏡檢查中發現除了脾區腫瘤外，在降結腸有顆約4公分大小的早期大腸癌以及在直腸乙狀結腸交界處另有顆4公分扁平型腫瘤。

醫療團隊評估並與家屬討論後，決定先由胃腸肝膽科醫師周莒光以內視鏡粘膜下剝離術切除直腸乙狀結腸交界處的扁平型腫瘤；再由醫師朱峻廷以達文西手臂進行左半結腸切除術，將腸造口以及剩餘兩顆惡性腫瘤一併摘除。

醫師周莒光表示，內視鏡黏膜下剝離術可以精準的將大型胃腸道早期癌症完整切割下來，對於早期大腸癌，可以達到腸道保留的目的，提供患者更好的生活品質與恢復速度。

醫師朱峻廷表示，同時間發現大腸有3處不同的惡性腫瘤非常罕見，過往手術往往需要犧牲較多的腸道，術後病人常常有腹瀉、腹痛的症狀，這次運用內視鏡粘膜下剝離術及達文西機械手臂，不僅達成腫瘤切除任務，並成功保留大部分的腸道，也給予病人更好的術後品質。