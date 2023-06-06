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台南3天2起槍擊案 議員批：槍枝難道是「全民普發」？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲感謝基層員警，為市民安全所做的努力。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲感謝基層員警，為市民安全所做的努力。記者吳淑玲／攝影

台灣基進議員李宗霖在議會質詢指台南槍案、進用性騷擾慣犯及行人地獄等事件頻傳，市民擔心台南究竟安不安全？為什麼槍枝隨處可得，難道是「全民普發」？質疑民進黨揹著本土榮光執政30年，但本土的榮光是不是開始退步、消失？黃偉哲表示，從政初衷是抱著感恩的心，民進黨在台南揹著本土榮光30年，感謝有市民肯定，前輩的成績，才能打造可以繼續為民服務的機會。

對於槍擊案，黃偉哲指一般百姓是安全的，也感謝基層員警為市民安全所做的努力，像南區水產行槍擊案，趕到現場的警察是拿短手槍，歹徒拿長槍自動連發的衝鋒槍，萬一轉頭掃射會危害員警生命，感謝員警勇敢開槍制伏歹徒。

李宗霖質疑，歸仁民宅被開17槍，南區水產行被開25槍、學甲88槍，雖然88槍是國民黨學甲慈濟宮董事長王文宗策畫，但市民分不清子彈是藍綠、本土或外來的，市民只擔心台南究竟安不安全？第一線員警在面對槍擊案的時候，也會有生命安全的危險，應該要從槍枝走私源頭開始管制，才能夠讓員警安全、讓市民安心。

台南市警察局長廖宗山表示，槍枝問題複雜，從貨櫃走私、台灣海岸線很長、漁船走私等，但政府也積極肅槍，他當警察以來查獲的槍枝數百枝，但有黑道就有槍枝，目前發生的是零星個案，也很快就將歹徒逮捕，像歸仁自首的嫌犯是本來就在偵辦，黑道不可能沒有槍枝，南區水產店槍案，同事半夜接到情報，對象和車輛都不知道，在場等候很久，很快制伏是很不簡單。

李宗霖說，從1993年陳唐山開始，民進黨已經本土執政30年了，過去本土代表進步的價值與理念，但是民進黨執政30年後，近期台南多起不光榮的事件，包括槍擊案頻傳、交通地獄惡名，以及多位市府人員涉及性騷，希望市府洗刷台南最近的汙名，重新擦亮台南民主聖地的招牌。

台灣基進議員李宗霖（右）質詢市長黃偉哲，民進黨在台南執政揹著本土榮光30年，是否退步。圖／李宗霖提供
台灣基進議員李宗霖（右）質詢市長黃偉哲，民進黨在台南執政揹著本土榮光30年，是否退步。圖／李宗霖提供

台南 槍枝 民進黨

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