嘉義縣長照業務如多頭馬車？民代提議設「長照中心」

嘉義縣老年人口21.82%，有2萬1588人有長照需求，縣府每年編列約47億元，長照工作人力卻不到60人，且業務雜亂如多頭馬車，民眾找不到窗口。議員蔡奇璋建議，縣府18局處已滿編無法新設局處，可設立二級單位長照中心；縣長翁章梁說，長照涉及跨局處業務整併，已在規畫協調。

蔡奇璋說，長照預算從2016年每年27億元，增加至今年已47億元，長照業務愈來愈繁重，卻無專屬單位負責，有些是衛生局負責、有些是社會局負責，還有衛生局和社會局一起負責的，第一步先由衛生局照專方式，再分配任務給各局處，業務歸屬也不明確，應再改進。

社會局長張翠瑤說，長照2.0增加很多經費，共有24項業務，分屬衛生局、社會局、民政處等3單位，社會局有15名人力、衛生局有約60名人力，案件經衛生局照專評估後，照管中心採任務編組，分為民政處原住民地區、社會局一般社區、其他照顧由衛生局負責統合。

縣長翁章梁說，長照需求確實有所成長，社會局的社工、長照等人力大量增加，縣府合作的居家服務委託單位，從4間增加至40多間民間單位，業務有時跨衛生局及社會局，核銷相當麻煩，因局處數量已滿編無法新增，正在研擬成立二級機關，但涉及跨局處業務，還在討論整合方法。