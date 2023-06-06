嘉義綠營分裂恩怨戰 太保市長不滿代表會凍結破億工程

嘉縣太保市公所與代表會對立，市長鄭淑分指控代表會凍結包括工務課、殯葬所等1億5千多萬元預算，市政難推動，是「選舉後遺症」，有里長喊，8月中旬未解凍會率員抗議；代表會主席葉俊男表示，公所勿模糊焦點，太保市總預算編列為3.07億，公共造產基金是另外的基金帳戶有約2.2億。

鄭淑分退出民進黨選上太保市長，因選舉恩怨與代表會對立，代表會中「國嘉隊」占7席、「非國嘉隊」占4席；鄭淑分表示，代表會選後凍結公所今年度5成預算。

鄭淑分指1月16至18日第一次臨時會，所提解凍議案決議均為擱置狀態，共1億6千多萬元被凍結，5月1至12日第一次定期會有部分解凍，但仍有1億5千多萬元預算被凍結。

鄭淑分說，凍結是代表的權責，但解凍沒一套標準，也讓公務人員無依循，她覺得代表會沒有誠意溝通，開臨時會只是浪費公帑。

一里長說，凍結比刪除預算更可惡！擴音器、監視器要逐一送件申請經費招標，造成很大不便，若8月中旬未解凍會率員抗議。

代表會主席葉俊男說，請公所勿模糊焦點，代表會職權是審查預算，里長擴音器、監視器維修發包與否為公所權責，公所要如何去做，代表會不能干預。

葉俊男指出，今年太保市總預算編列為3.07億，去年審查凍結預算2568.34萬，公所在臨時會及定期會提列實際執行計畫清單後，共解凍近500萬元。

葉俊男表示，公共造產基金是另外的基金帳戶，目前帳戶約剩2.2億，含已同意開支8千多萬禮儀廳工程款，公所今年再編8千多萬追加禮儀廳及編列5千萬納骨櫃，基金帳戶所剩無幾，故先凍結約1.3億經費，待公所完成細部設計及依殯葬設施管理自治條例第25條提回饋辦法後，再提解凍。