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嘉義綠營分裂恩怨戰 太保市長不滿代表會凍結破億工程

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導
代表會主席葉俊男指嘉縣太保市總預算與太保市公共造產基金為不同本預算，請公所勿模糊焦點。圖／太保市代表會提供
代表會主席葉俊男指嘉縣太保市總預算與太保市公共造產基金為不同本預算，請公所勿模糊焦點。圖／太保市代表會提供

嘉縣太保市公所與代表會對立，市長鄭淑分指控代表會凍結包括工務課、殯葬所等1億5千多萬元預算，市政難推動，是「選舉後遺症」，有里長喊，8月中旬未解凍會率員抗議；代表會主席葉俊男表示，公所勿模糊焦點，太保市總預算編列為3.07億，公共造產基金是另外的基金帳戶有約2.2億。

鄭淑分退出民進黨選上太保市長，因選舉恩怨與代表會對立，代表會中「國嘉隊」占7席、「非國嘉隊」占4席；鄭淑分表示，代表會選後凍結公所今年度5成預算。

鄭淑分指1月16至18日第一次臨時會，所提解凍議案決議均為擱置狀態，共1億6千多萬元被凍結，5月1至12日第一次定期會有部分解凍，但仍有1億5千多萬元預算被凍結。

鄭淑分說，凍結是代表的權責，但解凍沒一套標準，也讓公務人員無依循，她覺得代表會沒有誠意溝通，開臨時會只是浪費公帑。

一里長說，凍結比刪除預算更可惡！擴音器、監視器要逐一送件申請經費招標，造成很大不便，若8月中旬未解凍會率員抗議。

代表會主席葉俊男說，請公所勿模糊焦點，代表會職權是審查預算，里長擴音器、監視器維修發包與否為公所權責，公所要如何去做，代表會不能干預。

葉俊男指出，今年太保市總預算編列為3.07億，去年審查凍結預算2568.34萬，公所在臨時會及定期會提列實際執行計畫清單後，共解凍近500萬元。

葉俊男表示，公共造產基金是另外的基金帳戶，目前帳戶約剩2.2億，含已同意開支8千多萬禮儀廳工程款，公所今年再編8千多萬追加禮儀廳及編列5千萬納骨櫃，基金帳戶所剩無幾，故先凍結約1.3億經費，待公所完成細部設計及依殯葬設施管理自治條例第25條提回饋辦法後，再提解凍。

葉說，鄭市長擔任太保市公所機要秘書7年應該很清楚「行政權」跟「立法權」之間的區分；另各里緊急設備維修需求，不需累積案件等臨時會才來核準，50萬元以下可逐案送計畫給主席先簽核，避免耽誤維修時間。

嘉縣太保市長鄭淑分不滿代表會凍結1.5億預算經費，日前召開里長會議，批市政難推動。圖／太保市長鄭淑分提供
嘉縣太保市長鄭淑分不滿代表會凍結1.5億預算經費，日前召開里長會議，批市政難推動。圖／太保市長鄭淑分提供

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