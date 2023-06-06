聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林虎尾農會履歷花生粽 張麗善推廣
雲林縣虎尾鎮農會推動花生契作，建立集團產區、研發「生產履歷花生粽」等多種加工產品，縣長張麗善昨天和90歲婦人楊廖怨一起把花生等食材包入粽子，送給雲林家扶中心，張麗善也行銷履歷花生粽，表示堅持不漲價，盼踴躍訂購。
張麗善說，雲林是花生主產地，占全國總面積74%，虎尾農會契作花生邁向230公頃，集中管理、安全用藥及肥料作業模式為食安把關，獲獎連連；虎尾農會表示，以股東制鼓勵農民參加契作有成，要產銷一條龍打開新市場。
虎尾農會舉辦包粽大賽系列活動，縣長張麗善讚賞90歲的楊廖怨雙手依舊靈巧，包的粽子紮實飽滿又快速；台電雲林區營業處長許一女也加贈2萬端午加菜金，連同粽子一同送給雲林家扶。
虎尾農會總幹事蔡武吉說，農會所產花生粽的主要原料花生、香菇、糯米都獲產銷履歷驗證的在地食材，搭配雲林豬肉、香綿栗子及紅蔥酥，用料實在、健康調味、品質安全掛保證，且採用傳統焙炒蒸炊，香Q好吃，是台灣第1粒擁有身分證的履歷花生粽，盡管物價飛漲，但農會堅持維持每粒65元原價；意者可洽虎尾鎮農會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言