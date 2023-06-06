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大台南觀光城欲拆除 議員憂廢水汙染

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
南市府規畫拆除大台南觀光城，攤商強力反對，市議員也擔心可能出現汙染問題。記者鄭惠仁／攝影
南市府規畫拆除大台南觀光城，攤商強力反對，市議員也擔心可能出現汙染問題。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府規畫拆除大台南觀光城並打開下方鹽埕大排，營造綠廊水岸，攤商反彈仍未達成共識。有議員昨天質詢說，一旦打開廢水會聚集在兩旁國宅金華社區恐造成汙染，環境更惡化，也質疑市長黃偉哲曾允諾若觀光城結構安全就會協助，如今卻要拆，言而無信；水利局表示，未來會在此設水質淨化場，呈現綠水河岸。

黃偉哲則表示，這是他上一任的承諾，現已是第2任，加上事隔多年，須再了解觀光城結構安全，給出相關報告。

議員李啟維質詢說，鹽埕大排是竹溪的下游，如果打開，因截流站在中華西路，廢水將聚集在兩旁國宅金華社區，造成汙染，擔心市府規畫的綠川廊帶將比現在環境更惡化；之前下雨，截流站閘門打開，汙水排入運河造成汙染，運河浮滿各種魚類的屍體，難道可以視若無睹？規畫綠川廊帶花費鉅額經費，應做好配套，照顧民生經濟帶動地方發展。

李啟維也說，2018年觀光城自治會陳情，黃偉哲承諾只要證明安全無虞就可幫忙，自治會因此自費委託高雄土木技師公會鑑定，確實安全無虞，市長因此撤銷法院執行命令，如今卻要拆。

水利局長韓榮華說，目前鹽埕大排的水是截流到安平水資源中心，下大雨時打開閘門，汙水才會流入運河，而觀光城店家直接蓋在排水上，雖有些店家已完成汙水接管，仍有的排廢汙水到溝渠，現無法處理，且底下的箱函底發現鏽蝕，相關補強工程須要先把底板上的建物打開才能完整改善，未來也設水質淨化場。

在地金華里長柯崑城說，若觀光城結構安全無疑慮，贊成以補強但不拆除處理，若結構有問題須拆，也必須有可接受的配套措施才可執行，不應讓攤商權益受損。

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