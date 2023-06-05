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大型就博會6月10日南台科大登場 超過6千個工作機會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今年第2場大型就業博覽會，6月10日將在南台科大登場。記者鄭惠仁／攝影
台南市今年第2場大型就業博覽會，6月10日將在南台科大登場。記者鄭惠仁／攝影

台南市今年第2場大型就業博覽會6月10日在南台科大登場，市長黃偉哲今天表示，將提供超過6千個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有102家廠商、2611個職缺，希望為畢業生及待業、轉業市民搭起就業媒合橋梁。

黃偉哲表示，台南市平均失業率為6都最低，但市府團隊還是努力增加媒合成功機會，包括提供舒適環境讓就業資訊傳遞及面試進行順利，也提供便利的求職方式，讓求職者可將履歷或個人形象發揮到最好。

勞工局指出，市府連結學校、團體、公所等資源，6月10上午9時至12時在南台科技大學三連堂辦理第2場大型就業博覽會，邀集聯華電子、瀚宇彩晶、統一實業、萬國通路、桂盟企業、豆府、五鮮級餐飲、米塔集團等科技、製造、服務業116家廠商提供6090個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有102家廠商、2611個職缺。

勞工局長王鑫基說，主計總處統計去年台南市失業率3.6%，除低於全國，更連續4年6都最低，隨著疫情解封，各項產業復甦人才需求增加，勞工局積極協助廠商找人才，今年1至4月結合觀光旅宿、客運業、服務業、運輸業等辦理89場徵才活動，提供2萬2433個職缺，初媒率逾6成。

因應畢業季到來，也結合學校辦理大型就業博覽會，為即將步入職場的青年朋友提供一個直接與廠商面試的就業平台。

另外，安心即時上工計畫將於6月底退場，勞工局在就博會現場也設置服務窗口，協助安心即時上工人員能順利銜接一般職場就業。

為響應節能減碳政策，求職者當日可搭乘21路公路進入南台科大(大台南公車系統https://tourguide.tainan.gov.tw/)，或搭乘火車至大橋火車站，越過永康陸橋步行約 5分鐘至南台科大。

勞工局 台南 台科大

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