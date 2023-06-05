台南6月10日校園辦就博會 釋出逾6000職缺

台南市政府將於10日上午在南台科技大學三連堂舉辦就業博覽會，提供超過6000個工作機會，其中有2611個職缺月薪超過新台幣3萬元，盼增加媒合成功機會。

台南市長黃偉哲下午在永華市政中心舉辦的活動宣傳記者會致詞表示，台南市平均失業率可說是六都最低，但市府團隊還是努力增加媒合成功機會，包括提供舒適環境讓就業資訊傳遞及面試進行順利，也提供便利的求職方式，讓求職者可將履歷或個人形象發揮到最好。

他說，希望藉本次就博會，讓求職求才者都有更多機會達到最好的媒合，尤其這次有6000多個職缺釋出，感謝各大工會、榮服處及南台科技大學等單位協助，攜手為求職求才營造更好的橋梁。

台南市勞工局長王鑫基表示，依據行政院主計總處統計，111年台南市失業率3.6%，除低於全國，更連續4年六都最低，隨著疫後解封，各項產業復甦、人才需求增加，勞工局今年1至4月辦理89場徵才活動，共提供2萬多個職缺，初步媒合率逾6成。

王鑫基指出，因應畢業季到來，也結合學校辦理大型就業博覽會，為即將步入職場的青年朋友提供直接與廠商面試的就業平台，此次有部分廠商也提供線上投遞履歷、視訊面試等媒合服務，期許透過這樣的服務機制，鼓勵在北部就業的青年及優秀人才返鄉生活。

台南市勞工局提供資料指出，此次就業博覽會邀集116家廠商提供6090個工作機會，其中月薪超過3萬元以上有102家廠商、2611個職缺，希望為畢業生及待、轉業民眾搭起就業媒合橋梁。