萬粽一心！雲林東勢鄉總動員送萬顆粽 兩立委也來當助手
物價上漲，吃肉粽慶端午反而成了家庭負擔！雲林縣東勢鄉公所結合東勢鄉辣台妹關懷協會總動員，兩名立委蘇治芬和劉建國也來當助手，日夜趕工包了1萬多顆粽子，今天由鄉長張健福和代表會帶領全鄉12村長，把1萬多顆肉粽送到邊緣戶、新住民、中低收入戶、獨居老人及單親兒少家庭，全鄉總動員展現「萬粽一心」。
今天上午由東勢鄉長張健福、代表會主席張哲維率領12村村長及代表會全體人員，會同東勢鄉辣台妹關懷協會理事長吳姵誼，兵分多路，將數天來辛苦包好蒸熟的1萬顆粽子，分頭送給邊緣戶、新住民、中低收入戶、獨居老人及單親兒少家庭，「萬粽一心」服務到家，看到送來一串串熱騰騰香噴噴的粽子，讓弱勢家庭揪感心。
「這也是該鄉歷來最大的粽香傳愛行動！」東勢鄉張健福鄉長表示，近來物價不斷飆漲，端午節必備的粽子各種食材都價，變得「貴森森」，使得原本端午享受粽香的傳統節日，反而成為弱勢家庭的負擔，感謝辣台妹關懷協會動員發起這項萬顆粽子送愛行動，除了弱勢家庭也發送給鄉內各機關團體感謝大家平日辛勞。
吳姵誼說，此次大規模的粽香傳愛行動，希望每個家庭都能快樂慶端午，感謝協會1、20名志工從備料到包粽再到蒸煮，每顆粽子都是多天來不眠不休的成果，連她都感覺特別香特別好吃。
吳姵誼指出，幾天辛苦製作萬顆粽子過程中，人手確感不足，沒想到蘇治芬、劉建國及議員顏嘉葦、蔡永富得知後，都跑來當助手默默幫忙包粽子，這次行動能成功感謝眾多善心人士的幫忙，當1萬顆粽子送到每戶人家的手中，見到老少同享粽香樂，大家多天的辛苦也隨之煙消雲散。
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