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萬粽一心！雲林東勢鄉總動員送萬顆粽 兩立委也來當助手

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國工作空檔也幫忙包粽子。圖／東勢鄉公所提供
立委劉建國工作空檔也幫忙包粽子。圖／東勢鄉公所提供

物價上漲，吃肉粽慶端午反而成了家庭負擔！雲林縣東勢鄉公所結合東勢鄉辣台妹關懷協會總動員，兩名立委蘇治芬和劉建國也來當助手，日夜趕工包了1萬多顆粽子，今天由鄉長張健福和代表會帶領全鄉12村長，把1萬多顆肉粽送到邊緣戶、新住民、中低收入戶、獨居老人及單親兒少家庭，全鄉總動員展現「萬粽一心」。

今天上午由東勢鄉長張健福、代表會主席張哲維率領12村村長及代表會全體人員，會同東勢鄉辣台妹關懷協會理事長吳姵誼，兵分多路，將數天來辛苦包好蒸熟的1萬顆粽子，分頭送給邊緣戶、新住民、中低收入戶、獨居老人及單親兒少家庭，「萬粽一心」服務到家，看到送來一串串熱騰騰香噴噴的粽子，讓弱勢家庭揪感心。

「這也是該鄉歷來最大的粽香傳愛行動！」東勢鄉張健福鄉長表示，近來物價不斷飆漲，端午節必備的粽子各種食材都價，變得「貴森森」，使得原本端午享受粽香的傳統節日，反而成為弱勢家庭的負擔，感謝辣台妹關懷協會動員發起這項萬顆粽子送愛行動，除了弱勢家庭也發送給鄉內各機關團體感謝大家平日辛勞。

吳姵誼說，此次大規模的粽香傳愛行動，希望每個家庭都能快樂慶端午，感謝協會1、20名志工從備料到包粽再到蒸煮，每顆粽子都是多天來不眠不休的成果，連她都感覺特別香特別好吃。

吳姵誼指出，幾天辛苦製作萬顆粽子過程中，人手確感不足，沒想到蘇治芬、劉建國及議員顏嘉葦、蔡永富得知後，都跑來當助手默默幫忙包粽子，這次行動能成功感謝眾多善心人士的幫忙，當1萬顆粽子送到每戶人家的手中，見到老少同享粽香樂，大家多天的辛苦也隨之煙消雲散。

大批熱心志工，連日趕工製作萬顆粽子分送給全鄉弱勢人家，東勢鄉長張健福不時前往加油打氣。圖／東勢鄉公所提供
大批熱心志工，連日趕工製作萬顆粽子分送給全鄉弱勢人家，東勢鄉長張健福不時前往加油打氣。圖／東勢鄉公所提供
東勢鄉公所今天送出萬顆粽子，展開萬粽一心行動。圖／東勢鄉公所提供
東勢鄉公所今天送出萬顆粽子，展開萬粽一心行動。圖／東勢鄉公所提供
東勢鄉公所今天送出萬顆粽子，展開萬粽一心行動。圖／東勢鄉公所提供
東勢鄉公所今天送出萬顆粽子，展開萬粽一心行動。圖／東勢鄉公所提供
立委蘇治芬工作空檔也幫忙包粽子。圖／東勢鄉公所提供
立委蘇治芬工作空檔也幫忙包粽子。圖／東勢鄉公所提供
東勢鄉公所結合雲林縣東勢鄉辣台妹關懷協會製作萬顆粽子發送全鄉機關團體和弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉公所結合雲林縣東勢鄉辣台妹關懷協會製作萬顆粽子發送全鄉機關團體和弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影

粽子 獨居老人 鄉長

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