屏議員蘇孟婕再提「排黑條款」 周春米：尊重民意機關

無黨籍立委蘇震清因「排黑條款」中斷連任，議員蘇孟婕今天向法官出身的縣長周春米質詢該法條是否違憲、違反無罪推定，周春米答詢表示，若全國民意決議限縮，將支持民意機關，是否有違憲問題，是否應合理限制那些狀況不能參政，可以再行討論，現階段尊重民意機關的決定。

蘇孟婕指出，立法院修正通過公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中最具爭議的是第26條第9款內容，「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」，質疑該項違反憲法保障人民參政權及違反無罪推定原則。

她表示，內政委員會討論後，決議第26條有爭議項目不予增列，但是出委員會後，卻在黨團協商敗部復活，罔顧委員會中心主義，「我們能站在這邊都是鄉親一票一票選出來的，要珍惜過去民主先輩們，在黨外運動裡為我們爭取而來的良好環境，而不是因為一人或一時的政治考量，而去通過這種違反憲法和無罪推定原則的法案」。

是否違反無罪推定原則，周春米表示，無罪推定主要是保護受審判的人，到最終確定判決後，才會依法執行，在此原則下，會因公眾利益考量而有例外，例如，若嫌疑人有逃亡之虞，法院為確保將來判決確定後可以執行，會綜合相關條件，進行保全程序，收押嫌疑人剝奪他的人身自由。

對於違憲、剝奪參政權部分，周春米認為，最高民意機關通過選罷法修正案，若違反就無法再登記為候選人，「這是可受公評的事項，大家再討論是否妥當」，後續是否有違憲問題，是否應合理限制那些狀況不能參政，做些合理相當必要的限制，可以再行討論，現階段尊重民意機關的決定。